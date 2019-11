Když dáš hattrick, pojmenuj nám dítě. A sváteční střelec ho dal

To, že Amerika nabízí světu zajímavé příběhy, je velmi dobře známo. Nyní se veřejnost dozvěděla o dalším. Přátelé hokejisty Dereka Granta mu vymysleli neortodoxní motivaci. "Když dáš v této sezoně hattrick, můžeš nám pojmenovat dítě," slyšel hráč Anaheimu. A stalo se.

Budoucí rodiče si byli moc dobře vědomi, že útočník Kačerů není žádný ostrostřelec. Na první gól v NHL čekal dlouhých 92 zápasů! Jenže v noci ze soboty na neděli se stalo, s čím nepočítali. Tým z Kalifornie zvítězil na ledě obhájců titulu ze St. Louis 4:1, přičemž výhru režíroval Grant třemi góly!

Před startem utkání měl na kontě devětadvacetiletý forvard za dvacet duelů dvě přesné trefy. Za sedm sezon v nejlepší hokejové lize světa stihl nasázet jen osmnáct branek. Grant se ale dokázal vzepřít pověsti spíše defenzivnějšího plejera a proti Blues rozbalil svoji one man show.

Když uzavřel hattrick v 58. minutě do odkryté svatyně domácích, začaly na led tradičně padat čepice. "V AHL jsem se dočkal až po třech stovkách zápasů, do té doby jsem měl snad 50 utkání, ve kterých jsem se trefil dvakrát. Pak se mi to konečně povedlo, navíc proti Binghamtonu. Právě za Senátory jsem toho spoustu odehrál," komentoval svůj úspěch po zápase Grant.

"Jsem rád, že jsem přispěl svými brankami k vítězství, zvlášť v době, kdy se nám jako týmu střelecky nedaří," dodal skromně bývalý hráč Pittsburghu nebo Buffala. Jako bonus má nyní možnost pojmenovat známým prvorozeného potomka.

"Vzniklo to celé tak, že jeden z mých kamarádů přišel s tím, že pokud se mu povede druhý den dát na golfu hole-in-one, tak by měl mít právo pojmenovat dítě našich přátel. Pro mě výzvu upravili, protože nejsem úplně dobrý golfista," smál se Grant a už přemýšlel, jaké jméno vybere.

V debatách na sociálních sítích v zámoří se velmi často objevovalo symbolické slovo "hattrick", což sice není jméno, ale pro tuto příležitost by bylo více než příhodné.