Kempný pomohl asistencí. Carolina a Montreal schytaly debakl

Obránce Michal Kempný asistoval v pátečním utkání NHL u vítězné branky Washingtonu, který porazil New Jersey 3:0 a připsal si šestou výhru za sebou. Gólman Caroliny Petr Mrázek zůstal celý zápas na střídačce, přestože Hurricanes utrpěli doma debakl od Winnipegu v poměru 1:8.

Kempný podpořil ve třetí minutě přečíslení, ve kterém dostal přihrávku mezi kruhy. Český obránce se neukvapil a celou akci vylepšil nahrávkou na Andrého Burakovského, který skóroval do odkryté branky. Zbývající dva góly přidali ve třetí třetině Nicklas Bäckström a Lars Eller. Braden Holtby vychytal díky 25 zákrokům 35. nulu v kariéře a v klubové historii se tím vyrovnal vedoucímu Olafu Kölzigovi.

"Hodně nám pomohlo, že jsme vstřelili první gól zápasu. To je vždy hodně důležité. Hodně nás také podržel Braden, který byl rozdílovým hráčem. Od začátku chytal skvěle a dopřál klukům čas na to, aby se dostali do rytmu," uvedl trenér Washingtonu Todd Reirden, který nechal opět mezi náhradníky Dmitrije Jaškina. New Jersey hrálo bez Pavla Zachy, který chybí kvůli zranění v horní části těla od poloviny února.

Carolina prohrávala 0:3 už po deseti minutách hry a 0:4 po první třetině, přesto Curtis McElhinney zůstal v brance až do konce a zastavil 21 z 29 střel. Domácí vstřelili čestný úspěch v 50. minutě, Winnipeg však reagoval ještě dalšími třemi zásahy. Nelichotivý klubový rekord vytvořil Nino Niederreiter, který si připsal do statistiky +/- šest záporných bodů.

Neomluvitelné, stydíme se

Kapitán Caroliny Justin Williams i trenér Rod Brind'Amour se shodli, že šlo o nejhorší výkon týmu v sezoně. "To, co se stalo v úvodních deseti minutách a v závěru zápasu, je naprosto neomluvitelné. Upřímně se za to stydíme. Tohle jsme nebyli my," řekl Williams a litoval gólmana. "Nechali jsme našeho brankáře, který do toho dával celý zápas všechno, ve štychu. Pouštěli jsme je do jedné šance za druhou. Všichni mu dlužíme velkou omluvu," podotkl.

Winnipegu skórovaly všechny čtyři útoky a patnáct hráčů si z utkání odneslo alespoň bod. "Když se přibližuje konec základní části, už máte zažité správné návyky a výkony se podobají zápasům v play off. Je úžasné, co se nám povedlo, protože Carolina je od prosince jedním z nejlepších týmů v lize. Povedl se nám začátek, kterým jsme je zmrazili a hala ztichla," uvedl brankář Winnipegu Laurent Brossoit. Jets se dostali výhrou do čela Centrální divize.

Klubové statistiky změnil také Aleksander Barkov. Finský útočník je prvním hráčem Floridy, který v jednom zápase přihrál na pět gólů. Z jeho asistencí těžili obránci MacKenzie Weegar a Michael Matheson, kteří skórovali shodně dvakrát. Florida i díky jejich výkonům zvítězila na svém ledě nad Minnesotou 6:2.

Florida se rychle oklepala ze čtvrteční porážky 3:4 v Bostonu, kde inkasovala dva góly v závěrečných 37 sekundách. "To byla nejtěžší porážka, jakou jsem zažil. Necelá minuta nás dělila od perfektního zápasu a výhry proti velmi dobrému soupeři. Měli jsme poté na výběr dvě věci. Litovat se, anebo na zápas zapomenout a dřít, co to půjde. Jsem rád, že jsme si nesedli na zadek a zabojovali. Výhru jsme si zasloužili," prohlásil Barkov.

Osm branek inkasoval v pátek také Carey Price, který mohl v případě vítězství stanovit nový klubový rekord v počtu vychytaných výher. I proto nechal Montreal kanadského gólmana minulý zápas v San Jose odpočívat, ale Anaheim taktika Canadiens zdravě naštvala a vyhrál 8:2.

"Šetřili ho na zápas, brali jsme to jako výzvu. Nikdy nechcete být týmem, o kterým si druzí myslí, že sem přijedou a vyhrají," podotkl útočník Anaheimu Adam Henrique, jediný dvougólový střelec zápasu. Ještě v polovině utkání nic nenasvědčovalo, že by mohl být výsledek tak jednoznačný. Montreal v 31. minutě snížil na 2:3, ale poté už vytahoval puk ze sítě jen Price, který tak zůstal na 314 výhrách.