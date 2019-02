Kempný se trefil při výhře Washingtonu, bodoval i Vrána

Hokejisté Washingtonu porazili v NHL New York Rangers 6:5 v prodloužení a odčinili sobotní prohru v Buffalu. Šestým gólem v sezoně k výhře přispěl český obránce Michal Kempný, asistenci si připsal útočník Jakub Vrána.

Osmadvacetiletý Kempný poslal Washington v závěru první třetiny do vedení 2:1 a po Vránově přihrávce v přesilovce zvýšil Tom Wilson v prostřední části na 3:1.

The stellar passing ain't stopping if @JVranaa has anything to say about it. pic.twitter.com/WR2A1W5QBw