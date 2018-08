Kovaljov: Na NHL nejde koukat. Už to není hokej, ale bruslení

V zámoří momentálně probíhá hokejová přestávka, fanoušci už ale vyhlížejí novou sezonu NHL. Právě k nejslavnější hokejové soutěži světa se vyjádřil bývalý ruský útočník Alexej Kovaljov, který zkritizoval herní styly a taktiku některých týmů. Z populární ligy se podle něj úplně vytratily kreativní kombinace a pěkné akce.

Dokáže Washington navázat na loňský úspěch a pozvedne Alexandr Ovečkin podruhé v řadě slavný Stanleyův pohár? Jak si v nové sezoně nejslavnější hokejové soutěž povedou Češi? I to jsou otázky, které panují před startem kanadsko-americké NHL. Ta odstartuje 3. října čtyřmi zápasy. V jednom z nich se představí právě obhájci titulu Capitals.

Ne všichni se ale na další ročník této ligy těší. Ačkoli má po světě miliony fanoušků a všechny zápasy mají velkou sledovanost, má i řadu odpůrců. Mezi ně patří i bývalý ruský útočník Alexej Kovaljov, jenž během své kariéry vystřídal v NHL celkem čtyři kluby.

Jednonásobnému držiteli Stanley Cupu vadí především to, že se z duelů zámořské soutěže vytrácí kreativita. "Na NHL se nedá dívat. Nehraje se tam hokej, ale honička. Je tak nezajímavá, že se dá koukat jen na pár týmů. Kombinace jsou nenávratně pryč, už je to jen o bruslení nahoru a dolů," nešetřil negativními slovy.

Doby, kdy byl hokej hlavně o technických dovednostech, jsou prý nenávratně pryč. "Pamatuji si, že když jsem vzal děti na zápas Rangers, tak jsem nemohl uvěřit vlastním očím. Ze čtyřiceti sekund hry byl puk na čepelích hráčů sotva deset. Po zbytek času jen létal po mantinelech nebo byl nahozený," pokračoval.

Vinu za změnu trendu podle dvojnásobného medailisty ze zimních olympijských her nesou trenéři. "Dostali jsme se do stavu, kdy i talentovaný a šikovný hokejista, který je schopen předvádět s pukem skvělé věci, musí puk nahodit do pásma a pak se honit. Takoví hráči by přitom měli dostávat volnost a prostor. Trenéři se ale bojí jejich chyb," dodal kriticky.

Přesto však rodák z Togliatti nějaké zalíbení v nejpopulárnější hokejové lize našel. Líbí se mu hra týmu z Chicaga a kanadský útočník Edmontonu Connor McDavid, jenž v minulé sezoně získal fantastických 111 bodů, o jeden více než v ročníku 2016/2017.