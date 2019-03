Krejčí rozhodl prodloužení, Zadina se poprvé trefil v zámoří

Boston - Carolina 4:3 v prodl. (0:1, 2:1, 1:1 - 1:0) Branky: 33. Wagner, 39. DeBrusk (Krejčí), 43. Bergeron, 62. Krejčí - 7. a 22. Aho, 53. Williams. Střely na branku: 38:37. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Krejčí, 2. Wagner (oba Boston), 3. Aho (Carolina). New Jersey - Columbus 1:2 po sam. nájezdech (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0) Branky: 37. Zajac - 1. a rozhodující sam. nájezd Atkinson. Střely na branku: 30:18. Diváci: 12.085. Hvězdy zápasu: 1. Atkinson (Columbus), 2. Zajac, 3. Coleman (oba New Jersey). NY Islanders - Ottawa 5:4 po sam. nájezdech (1:0, 3:2, 0:2 - 0:0) Branky: 9. B. Nelson, 23. D. Toews, 26. Lee, 31. Johnston, rozhodující sam. nájezd Eberle - 21. Gibbons, 27. O. Lindberg, 48. Z. Smith, 56. Pageau. Střely na branku: 38:27. Diváci: 11.445. Hvězdy zápasu: 1. Lee, 2. D. Toews (oba NY Islanders), 3. C. Anderson (Ottawa). Pittsburgh - Florida 3:2 v prodl. (0:1, 2:1, 0:0 - 1:0) Branky: 21. a 63. Guentzel, 31. Crosby - 2. Borgström, 38. Trocheck. Střely na branku: 37:34. Diváci: 18.484. Hvězdy zápasu: 1. Guentzel, 2. Crosby (oba Pittsburgh), 3. Trocheck (Florida). Tampa Bay - Winnipeg 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) Branky: 2. Gourde (Palát), 29. Erne, 35. Stamkos, 45. Paquette, 50. B. Point - 7. Wheeler, 56. Trouba. Střely na branku: 38:32. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Erne, 2. Kučerov, 3. Joseph (všichni Tampa Bay). Nashville - Minnesota 5:4 po sam. nájezdech (1:1, 1:1, 2:2 - 0:0) Branky: 2. C. Smith, 34. B. Boyle, 43. Josi, 49. Arvidsson, rozhodující sam. nájezd Johansen - 16. a 58. Fiala, 38. Aberg, 43. Fehr. Střely na branku: 25:33. Diváci: 17.668. Hvězdy zápasu: 1. Arvidsson, 2. Johansen, 3. Josi (všichni Nashville). Dallas - NY Rangers 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) Branka: 22. J. Klingberg. Střely na branku: 32:28. Diváci: 17.974. Hvězdy zápasu: 1. Bishop, 2. J. Klingberg (oba Dallas), 3. Georgijev (NY Rangers). Colorado - Detroit 4:3 v prodl. (0:1, 1:0, 2:2 - 1:0) Branky: 22. Compher, 49. Rantanen, 59. Barrie, 63. MacKinnon - 17. Kronwall, 43. DeKeyser, 58. Zadina (Hronek). Střely na branku: 34:23. Diváci: 18.011. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon, 2. Rantanen, 3. Barrie (všichni Colorado). Arizona - Anaheim 1:3 (1:1, 0:0, 0:2) Branky: 19. Crouse - 4. Silfverberg, 44. Henrique, 52. Terry. Střely na branku: 23:31. Diváci: 11.305. Hvězdy zápasu: 1. Silfverberg (Anaheim), 2. Crouse (Arizona), 3. Henrique (Anaheim). Los Angeles - Montreal 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) Branky: 52. Luff - 4. Gallagher, 31. Weal, 41. S. Weber. Střely na branku: 27:24. Diváci: 17.764. Hvězdy zápasu: 1. S. Weber, 2. Price, 3. Mete (všichni Montreal).