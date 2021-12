Kubalík překonal Vaněčka a ukončil v NHL gólový půst, skóroval i Palát

Hokejový útočník Dominik Kubalík překonal v NHL Vítka Vaněčka a svou trefou pomohl Chicagu k výhře 4:3 po nájezdech na ledě Washingtonu. Plzeňský rodák ukončil gólový půst, v předchozích patnácti zápasech si připsal jen čtyři asistence. Vaněček kryl 25 střel. Ve čtvrtečním programu skóroval z českých hráčů ještě Ondřej Palát, který přispěl brankou k vítězství Tampy Bay 4:2 nad St. Louis. Dallas i díky přihrávce Radka Faksy zdolal Columbus 3:2.

Kubalík začal sezonu dobře, skóroval ve třech z úvodních šest utkání. Na čtvrtou trefu ale čekal od 25. října. Svou nejdelší sérii v NHL bez gólu ukončil ve Washingtonu, když se ve 33. minutě prosadil z rychlého protiútoku a z levého kruhu vymetl vzdálenější roh Vaněčkovy branky. "Snažím se zůstávat pozitivní a dělat věci jako obvykle," řekl Kubalík ještě před zápasem. "Trochu mě to frustruje, ale je to, jak to je. Člověk musí bojovat a jít štěstí naproti," doplnil.

Kubalík svou brankou dostal Chicago do vedení 2:1, ale z dorážky vyrovnal Jevgenij Kuzněcov a ze sólového úniku otočil Garnet Hathaway. Zápas poslal do prodloužení Seth Jones, jenž překonal Vaněčka ranou z mezikruží, a v rozstřelu se prosadil jako jediný Patrick Kane. Chicago tak vyhrálo ve Washingtonu po šestnácti letech, ale mělo i štěstí - domácí trefili v nájezdech dvě tyčky.

Palát otevřel v osmé minutě skóre bekhendovou dorážkou. V dalším průběhu oba týmy využily do stavu 2:2 přesilové hry - Tampu Bay dostal v čase 44:26 znovu do vedení Anthony Cirelli, St. Louis vyrovnalo trefami Brandona Saada a Pavla Bučněviče. Hrdinou zápasu se stal obránce Victor Hedman, který brankami ve 49. a 51. minutě zajistil obhájci Stanleyova poháru vítězství 4:2.

Dallas rozhodl o šesté výhře v řadě v závěru prostřední třetiny dvěma slepenými góly, kterými otočil skóre během 49 sekund z 1:2 na konečných 3:2. U vyrovnávací trefy Tylera Seguina si připsal druhou asistenci Faksa, zbývající góly vítězů vstřelil Jason Robertson. Columbus, jehož útočník Jakub Voráček podruhé za sebou nebodoval, řešil před utkáním i problémy s gólmany. Kvůli nemoci Elvise Merzlikinse a Joonase Korpisala narychlo povolala Daniila Tarasova.

"Probudil mě telefonát generálního manažera. Sdělil mi, že je Korpisalo mimo hru. Tak jsem se sbalil a šel na letiště," popsal Tarasov, co předcházelo jeho debutu v NHL, ve kterém zastavil 34 střel. Nestihl ranní trénink, v němž Columbus využil služeb amatérského hokejového gólmana Caseyho Sherwooda. V zápase ale plnil roli dvojky pro případ nouze Merzlikins.

Carolina překvapivě podlehla Ottawě 2:3. Dva góly nejhoršího týmu NHL vstřelil Alex Formenton, druhý na 2:0 mu byl připsán díky odrazu od brusle Martina Nečase do vlastní branky. Hlavním strůjcem výhry Senators byl gólman Anton Forsberg, zneškodnil 47 střel.

Florida prohrávala s Buffalem ještě v polovině utkání 0:3 a ve 33. minutě 1:4, ale nakonec zvítězila 7:4 a posunula se do čela soutěže před Toronto. Na obratu se podíleli Jonathan Huberdeau pěti body (1+4), Sam Reinhart čtyřmi (1+3) a obránce Aaron Ekblad třemi (2+1). Radko Gudas vyšel při výhře naprázdno, ale patřil k nejlepším v počtu zblokovaných střel (3) a počtu hitů (4).

Nebodoval ani David Pastrňák při výhře Bostonu 2:0 v Nashvillu, přestože vyslal deset střel - pět mu chytil gólman Juuse Saros, dalších pět šlo mimo. Jeho spoluhráč Jakub Zbořil odstoupil v průběhu druhé třetiny poté, kdy ho narazil na hrazení Tanner Jeannot. V té době už Bruins vedli o dva góly, které dali Jake DeBrusk a Brandon Carlo. O zbytek se postaral brankář Jeremy Swayman chycením 42 střel.

Montreal podlehl doma Coloradu 1:4 a prohrál i druhý zápas po odvolání generálního manažera Marca Bergevina. Loňský finalista je ve Východní konferenci až čtrnáctý a během třetí třetiny fanoušci naházeli na led dresy i kšiltovky týmu. "Není to pro hráče příjemné. Myslím, že jsem mezi nimi viděl i můj," uvedl Nick Suzuki. "Je i těžké, když na vás fanoušci bučí. Ale chtějí vidět výhry, jsou na to zvyklí, a ty nesbíráme. Nedaří se nám. Určitě se ale nedivím, že zuří," podotkl.