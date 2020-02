Kubalík přihrál na gól, Boston si upevnil vedení v NHL

Útočník Dominik Kubalík přihrál v NHL na gól, ale nezabránil porážce Chicaga 2:3 ve Winnipegu. Další čeští hokejisté v nedělním programu soutěže nebodovali. Naprázdno vyšel i David Pastrňák, druhý nejproduktivnější hráč sezony, který s Bostonem zvítězil 3:1 na ledě New Yorku Rangers.

Kubalík v první sezoně v NHL potvrzuje pověst kanonýra a na kontě má více gólů než přihrávek (23+13), ale ve Winnipegu se zapsal mezi asistenty. Český útočník mohl zpoza levého kruhu vystřelit přes obránce, ale posunul puk na Jonathana Toewse, po jehož pasu vyrovnal Patrick Kane na 2:2. Nerozhodný stav zlomil ve 42. minutě Nathan Beaulieu střelou od modré čáry a viditelně si oddechl, protože se trefil poprvé v ročníku.

"Nebyl to nejhezčí gól, jaký jsem kdy dal. Ale byl nesmírně důležitý. Víme, jaká je situace v tabulce, a potřebujeme vyhrávat i takové zápasy, kdy nehrajeme nejlépe. Výhru jsme vydřeli," uvedl Beaulieu. Winnipeg je v Západní konferenci desátý a ztrácí jen bod na poslední postupové místo do play off.

Boston udeřil v závěru první a druhé třetiny - skóre otevřel Charlie McAvoy a v oslabení zvýšil Charlie Coyle. Trenér hostů Bruce Cassidy vyzdvihl právě hru speciální formace na oslabení, která ubránila všechna vyloučení včetně čtyřminutového trestu Davida Krejčího. Mike Zibanejad v 50. minutě snížil, Bruins ale zpečetili v power play výhru trefou Patrice Bergerona a upevnili si vedení v soutěži. Před Tampou Bay mají náskok tří bodů.

Filip Hronek přitahoval v průběhu víkendu nešťastné situace. Český obránce Detroitu byl v sobotu v Bostonu zasažen vysokou holí do tváře, rozhodčí ale faul přehlédli a pár sekund poté hosté inkasovali. Následující den ho v Pittsburghu trefila rána Marcuse Petterssona od modré čáry do pravé strany obličeje.

Rodák z Hradce Králové, který chránil prostor před brankou, se svalil na led, ale hrací plochu opustil po svých a zamířil na ošetřovnu. Do utkání se už nevrátil a trenér Detroitu Jeff Blashill neměl po zápase podrobnější informace o jeho zdravotním stavu.

Hronek odstoupil ve druhé třetině za stavu 1:3 a Detroit nakonec prohrál 1:5. Výhru Pittsburghu řídil Patric Hörnqvist, který si připsal dvě branky a asistenci.

Michael Frolík nenastoupil kvůli nemoci a Buffalo bez kladenského odchovance, který nebodoval v předchozích deseti zápasech, porazilo na svém ledě Toronto 5:2. Domácí se ve třetí třetině soupeři vzdálili třemi góly během 91 sekund. V dresu poražených ozdobil Jegor Korškov debut v NHL brankou.

Edmonton i bez zraněného kapitána Connora McDavida vyhrál třetí ze čtyř utkání, v neděli zvítězil na ledě Caroliny 4:3 v prodloužení. Domácí brankář Petr Mrázek zůstal na střídačce. Zápas rozhodl druhým gólem v zápase Josh Archibald.

Hlavním hrdinou byl ale vyhlášen Leon Draisaitl, který zaznamenal tři body (1+2). Německý útočník skvěle nahrazuje McDavida, během jeho absence nasbíral deset bodů (3+7) a v čele produktivity (34+61) má náskok třinácti bodů před Pastrňákem (42+40).

Kapitán New Jersey Andy Greene a střelec Blake Coleman byli v průběhu neděle vyměněni, ale Devils i bez nich udolali Columbus 4:3 po nájezdech. Hvězdou zápasu se stal gólman Mackenzie Blackwood, který zneškodnil 52 střel a v rozstřelu šest ze sedmi pokusů hostů.

"Měli jsme více než třicet gólových šancí," kroutil hlavou trenér Columbusu John Tortorella, jehož svěřenci prohráli popáté v řadě. V dresu vítězů dostal v páté sérii důvěru Pavel Zacha, ale neuspěl.

Roman Polák zůstal v minulém utkání mezi náhradníky Dallasu, ale v Ottawě už v obranných řadách nechyběl a musel strávit prohru 3:4 v prodloužení. Ondřej Kaše nehrál kvůli nemoci ve třetím utkání za sebou, Anaheim bez něj vyhrál na ledě Vancouveru 5:1.