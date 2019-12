Kubalíkova trefa Chicagu nestačila, Šimek je zraněný

Hokejisté Chicaga vedli v nedělním utkání NHL po gólu Dominika Kubalíka nad Arizonou už 3:1, ale nakonec prohráli 3:4 po samostatných nájezdech. Český útočník skóroval v sezoně posedmé a v tabulce střelců je mezi nováčky na třetím místě.

Kubalík se prosadil v 18. minutě tečí střely Connora Murphyho. Arizona, která v utkání soupeře přestřílela 47:29, v druhé třetině vyrovnala. Rozstřel rozhodl Connor Garland, který odstartoval obrat gólem na 2:3.

"Byli jsme po první třetině v dobré pozici a zklamalo mě, co následovalo. Nehráli jsme od druhé třetiny dobře. Nedařily se nám akce, neudrželi jsme se v útočném pásmu. Bod máme díky Robinovi (brankáři Lehnerovi), který byl excelentní," konstatoval trenér Chicaga Jeremy Colliton.

Trenér Arizony Rick Tocchet prozradil, že o první přestávce promlouval svým svěřencům do duše. "Říkal jsem jim, že neprohráváme kvůli systému hry, ale že se někteří musejí zlepšit. To se v dalším průběhu utkání stalo," vysvětlil kouč. Coyotes jsou překvapením sezony, se 40 body vládnou spolu s Edmontonem Pacifické divizi.

San José v krizi

Radim Šimek opustil mužstvo a vrátil se do San Jose, aby podstoupil drobné ošetření menisku, a týmu by měl scházet zhruba dva týdny. Sharks se přesunuli už bez českého obránce na Floridu, kde neodčinili den starou prohru 1:7 s Tampou Bay a podlehli 1:5. Hlavní hvězdou zápasu byl vyhlášen domácí gólman Sergej Bobrovskij, který zneškodnil 30 střel.

"Jsem opět zklamaný, stejně jako po utkání v Tampě. Soupeř skóroval snad z první střely, brzy přidal druhý gól. Je těžké dohánět ztrátu, obzvláště venku a ve druhém utkání ve dvou dnech. Kluci bojovali, ale nestačilo to. Rozhodly výkony gólmanů a speciálních formací," uvedl trenér San Jose Peter DeBoer. Jeho svěřenci prohráli v prosinci všechny čtyři zápasy, Tomáš Hertl v nich nebodoval.

New York Rangers zvítězil ve Vegas 5:0. K výhře ho nasměrovala 12. minuta, v níž se prosadili během čtrnácti sekund Arťom Panarin a Chris Kreider. Rangers definitivně rozhodli v polovině utkání, kdy přidali další dvě slepené branky Jacob Trouba a Ryan Strome. Druhé čisté konto v sezoně uhájil Alexandar Georgijev, který kryl 38 střel.

"Prvních deset minut jsme hráli opravdu velmi dobře. Měli jsme šance, pokud bychom jednu dvě proměnili, byl by to úplně jiný zápas," řekl útočník Vegas Mark Stone. Domácí měli v úvodní třetině střeleckou převahu 17:7, přesto po ní prohrávali 0:2. "Je to vtipné. Někdy vyhrajete, i když si to nezasloužíte. Jindy zase prohrajete, i když jste lepší," dodal.

Buffalo sice ztratilo v Edmontonu ve druhé třetině dvoubrankový náskok, ale nakonec vyhrálo 3:2 v prodloužení. Zápas rozhodl Colin Miller v čase 61:13. Základem úspěchu bylo, že Sabres ubránili dva nejproduktivnější hráče soutěže Connora McDavida a Leona Draisaitla. Německý útočník ve třetí třetině mohl rozhodnout, ale jeho střelu zastavila za stavu 2:2 tyč.