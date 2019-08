Marner stále nemá smlouvu s Torontem. Zamíří do Švýcarska?

Je to jedno z hlavních témat léta. Mitchell Maner patřil k nejlepším hokejistům loňské sezony NHL, přes to je zatím stále bez smlouvy. Domluví se s Torontem do začátku přípravného kempu? Pokud ne, hrozí, že se přesune do Švýcarska.

Minulý ročník byl pro něj zatím nejlepší v kariéře. Marner má za sebou třetí sezonu v NHL a zatím se pokaždé dokázal zlepšit. Loni nasbíral 26 gólů a 68 asistencí, čímž se zařadil na jedenácté místo kanadského bodování po základní části.

Tím spíš se nečekalo, že koncem srpna bude stále bez smlouvy. Marner jako chráněný volný hráč již dříve uvedl, že bez platného kontraktu se nezúčastní tréninkového kempu Maple Leafs. Ten začíná 13. září.

Ale co příprava? Rodák z markhamu by se ji rozhodl vyřešit cestou do Evropy. Zástupci čtvrtého výběru draftu z roku 2015 jsou už dokonce ve spojení se švýcarským klubem Zurich Lions.

"ZSC Lions byli kontaktováni evropským agentem s dotazem, zda se může Mitch Marner účastnit naší přípravy," stojí v prohlášení na twitterovém účtu.

The ZSC Lions have been asked by the European agent if Mitch @Marner93 can participate in our practice. Whether and when the player will train with Zurich is not decided yet.#Marner #ZSCLions #MapleLeafs