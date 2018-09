Moravčík a Sklenička zamířili z Montrealu na farmu do Lavalu

Čeští hokejoví obránci Michal Moravčík a David Sklenička byli posláni z přípravného kempu Montrealu na farmu do Lavalu do nižší AHL. Oba účastníci květnového mistrovství světa v Dánsku, kteří zamířili do Kanady z Plzně, tam budou bojovat o první šanci v NHL.

S Canadiens oba uzavřeli shodně dvouletý nováčkovský kontrakt se základním příjmem 925 tisíc dolarů včetně podpisového bonusu 92.500 dolarů. Při pobytu na farmě budou brát 70 tisíc dolarů. Třiadvacetiletý Moravčík sehrál v přípravě dva zápasy, o rok mladší Sklenička jen jeden. Bodově se neprosadili.

Moravčík má na kontě v extralize za Plzeň 211 zápasů a 47 bodů za 14 branek a 33 asistencí. V uplynulé sezoně debutoval v české reprezentaci, za kterou sehrál 17 utkání a nasbíral pět bodů za gól a čtyři asistence. Při premiéře na světovém šampionátu zaznamenal v osmi utkáních jednu trefu a dvě přihrávky.

Sklenička v domácí nejvyšší soutěži sehrál za Plzeň 181 utkání a připsal si 36 bodů za 11 gólů a 25 asistencí. V národním týmu debutoval už loni v dubnu v duelech Euro Hockey Challenge. Celkem má na kontě 22 utkání a šest bodů za jednu branku a pět přihrávek. Na svém prvním mistrovství světa si připsal v osmi duelech dvě asistence.