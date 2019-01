Mrázek ustál přestřelku v brance Caroliny na ledě Edmontonu

Gólman Petr Mrázek inkasoval v nedělním souboji NHL čtyři branky z 21 střel, přesto s hokejisty Caroliny oslavil vítězství 7:4 v Edmontonu. Hurricanes uspěli po dvou porážkách.

Hosté si vybudovali pětigólový náskok, který Oilers dokázali stáhnout na rozdíl dvou branek. Větší zápletku ale Hurricanes nepřipustili. Útočník Nino Niederreiter se ve druhém zápase za Carolinu po přestupu z Minnesoty zapsal poprvé mezi střelce, a to hned dvakrát. Lucas Wallmark přispěl k úspěchu dvěma brankami a asistencí. Tři body nasbírali rovněž obránce Jaccob Slavin a útočníci Sebastian Aho a Andrej Svečnikov.

Chicago přestřílelo Washington 8:5 hlavně díky dvojici dlouholetých lídrů Jonathanu Toewsovi a Patricku Kaneovi. Oba si připsali po pěti bodech. Kapitán domácích Toews vstřelil šestý hattrick v kariéře, k němuž přidal dvě asistence. Opačná bilance se povedla Kaneovi.

Přihrávku v dresu vítězného celku zaznamenal také český útočník David Kämpf. Chicago prvním úspěchem po pěti prohrách poslalo na pozici nejhoršího týmu soutěže Los Angeles. "Připomínalo to zápas play off, i atmosféra tomu odpovídala. Bylo to nahoru dolů. I když jsme vedli o několik gólů, nedokázali jsme si vybudovat bezpečný náskok," uvedl Kane.

Capitals nezvládli páté utkání v řadě. "V některých věcech se v každém zápase zlepšujeme, ale v jiných zase zhoršujeme. Nedokážeme najít balanc a v poslední době nám nevycházejí začátky. Buďto při prvním střídání inkasujeme, anebo je někdo vyloučen," řekl bek Capitals John Carlson, jenž se trefil dvakrát.

Po dvou duelech strávených mezi náhradníky se do sestavy Detroitu vrátil obránce Filip Hronek. Proti Vancouveru se do statistik bodově nezapsal. Canucks pomohl k výhře 3:2 gólem a nahrávkou Elias Pettersson, jenž kvůli zranění kolena zmeškal pět zápasů. Dvacetiletý Švéd je s 44 body z 39 utkání nejproduktivnějším nováčkem NHL.

New York Islanders zdolali Anaheim 3:0 a díky pátému vítězství po sobě se ve Východní konferenci posunuli na druhou pozici. Bez sedmi vteřin neinkasovali už 133 minut. Brankáři Robinu Lehnerovi stačilo proti Ducks pochytat 19 střel. "Je to fajn, ale je teprve leden. Ukazuje se, že styl, jakým hrajeme, a práce, kterou do toho vkládáme, vedou k vítězství," prohlásil Cal Clutterbuck, který vstřelil dvě branky v úvodních deseti minutách hry.

Anaheim se musel podruhé za sebou obejít bez útočníka Ondřeje Kašeho, který si ve čtvrtek proti Minnesotě poranil pravou ruku a byl zapsán na listinu zraněných hráčů. Toronto doma podlehlo Arizoně 2:4 a prohrálo čtvrtý z posledních pěti duelů. Útočník poražených Maple Leafs John Tavares překonal jako čtvrtý hráč v ročníku hranici 30 gólů.