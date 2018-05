Nashville doplatil na domácí prohry, Winnipeg si zahraje finále

Hokejisté Winnipegu v rozhodujícím sedmém zápase druhého kola play off NHL porazili nejlepší tým základní části Nashville 5:1 a postoupili do finále Západní konference, kde vyzvou nováčka z Vegas. Ve finále Východní konference se proti sobě postaví Tampa Bay a Washington.

Skóre utkání otevřel v deváté minutě obránce Tyler Myers střelou z nulového úhlu, kterou si brankář Pekka Rinne srazil bruslí do sítě. Také druhý gól Jets padl z hranice brankové čáry, když útočník Paul Stastny nadvakrát dorazil puk za záda pětatřicetiletého Fina. Dvě branky v rozmezí 126 vteřin a navíc z pouhých sedmi střel vyhnaly Rinneho z branky a místo něj nastoupil krajan Juuse Saros.

Jedinou trefu Predators obstaral v 16. minutě bek P.K. Subban dělovkou v přesilové hře. Dvoubrankové vedení vrátil Jets v 38. minutě Mark Scheifele střelou z první z levého kruhu. "Ten gól nás hodně povzbudil, hrálo se nám pak lépe," uvedl kapitán Winnipegu Blake Wheeler.

Čtvrtý zásah kanadského celku přidal v závěrečném dějství opět Stastny, který v početní výhodě dorazil za Sarose pokus Patrika Laineho. Syn legendárního Petera Šťastného si z duelu odnesl tři body. Konečnou podobu výsledku stanovil Scheifele, který se díky 11. gólu vyšvihl do čela tabulky střelců play off.

"Jsme nadšení, že jdeme dál. Hodně nás těší, že jsme vyřadili tak skvělé mužstvo, jakým je Nashville. Bylo to vyrovnaná série přesně tak, jak jsme předpokládali. Dnešek si pořádně užijeme a zítra se začneme připravovat na Vegas," prohlásil Wheeler.

Brankář Winnipegu Connor Hellebuyck zastavil 36 střel. "Kluci přede mnou mi práci dost usnadňují. Vidím na střely, blokují je a to je velká pomoc," pochvaloval si Hellebuyck, jenž spolu s Rinnem a Andrejem Vasilevským z Tampy Bay kandiduje na Vezinovu trofej udělovanou nejlepšímu gólmanovi základní části.

Rinne se s prohrou těžko smiřoval. "Vyřazení jde z velké části za mnou. Je těžké tu porážku přijmout. Nemám pro to vysvětlení. Cítil jsem se dobře a byl jsem zdravý, ale v průběhu play off byly mé výkony nahoru dolů. Je to strašný pocit, když své spoluhráče necháte ve štychu v nejdůležitějším okamžiku sezony," mrzelo Rinneho, jehož v sérii proti Jets střídal Saros celkem třikrát.

Trenér Predators Peter Laviolette se týmové jedničky zastal. "Není to jeho vina. Neměl by o tom takhle mluvit, protože vina padá na nás všechny," řekl třiapadesátiletý Američan, který v minulém ročníku dovedl Nashville do finále Stanley Cupu.

Predators před vlastními fanoušky prohráli tři ze čtyř duelů v sérii. "Celý rok jsme pracovali na tom, abychom si zajistili výhodu domácího prostředí, před rokem se nám tady dařilo skvěle. Je obtížné srovnat se s tím, že nám to tentokrát doma nešlo," štvalo zadáka Ryana Ellise. Naposledy vítěz základní části dokráčel ke Stanley Cupu v sezoně 2012/2013. Tehdy se ze dvou týmových trofejí radovali hráči Chicaga.

Konferenční finále dnes načne souboj mezi Tampou a Washingtonem, série Winnipeg - Vegas bude následovat o den později.