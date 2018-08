Nečas chce zabojovat o místo v Carolině. Bydlet bude u Mrázka

Necelých šest týdnů před startem NHL vyrazil do zámoří hokejový útočník Martin Nečas. Devatenáctiletý talent bude bojovat o pozici v Carolině, za kterou odehrál již v minulé sezoně jedno utkání. Poté se ale vrátil do extraligového Brna a pomohl Kometě k zisku mistrovského titulu. Tentokrát se ale nic takového nestane. Nečas je připraven bojovat o místo v kádru Hurricanes a pokud možno pomoct klubu k postupu do play off.

"Letos už tam letím s tím, že se chci v týmu udržet. Chci hrát v prvním týmu celou sezonu. To je můj cíl a vím, že mám velkou šanci. Když se předvedu v dobrém světle, měl bych hrát. Je to jen na mně," řekl Nečas novinářům před odletem.

"Minulý rok jsem tam nebyl s tím, že bych měl hrát NHL. Zůstal jsem tam po draftu a v plánu bylo, že budu ještě hrát za Kometu. Díky tomu jsem skoro neměl žádnou přípravu. Letos tak byla delší a mnohem lepší, takže si myslím, že připravený jsem dobře," uvedl útočník, jehož Carolina před rokem draftovala v prvním kole jako celkově dvanáctého hráče.

Zkušenost z minulé sezony se mu hodí. "Jsem rád, že jsem tam měsíc dva mohl být. Viděl jsem, jak všechno chodí, což je pro mě velká pomoc," pochvaloval si Nečas, který je podle svých slov letos lépe připravený. "Trošku jsem zesílil. Hodně jsme pracovali v posilovně a trošku se mi zvedlo sebevědomí na ledě. Už jsem hrál více podle sebe, než že bych měl respekt z ostatních hráčů," řekl.

Přestože do USA rodák z Nového Města na Moravě odletěl již dnes, do Raleighu, kde klub sídlí, se přesune až za pár dní. Nejprve jej čeká setkání vybraných hráčů ze všech klubů ve Washingtonu. "Poté se přesunu do Caroliny. Nejprve nás čeká nováčkovský turnaj a pak hlavní kemp," popsal Nečas svůj program.

Zatím nemusí řešit ani bydlení. Na začátku bude v hotelu, poté by měl bydlet u brankáře Petra Mrázka. "Nabídl mi to i s tím, že mi půjčí i auto," ocenil pomoc krajana, jehož Carolina angažovala v létě. "Je to velká pomoc, že tam někdo z Čechů je. Jsem moc rád, že ho vzali," pochvaloval si Nečas, který se s Mrázkem setkal i na nedávném reprezentačním soustředění.