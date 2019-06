Nechráněnými volnými hráči bude v NHL šestice Čechů

Šestice českých hokejistů se může ucházet o další angažmá v NHL v pozici nechráněných volných hráčů. Zájem se dá očekávat po povedené sezoně v dresu Caroliny především o brankáře Petra Mrázka. Trh s volnými hráči začne v NHL v pondělí v 18:00 SELČ.

Sedmadvacetiletý Mrázek byl ve stejné pozici i loni a uzavřel s Hurricanes roční kontrakt na 1,5 milionu dolarů. V minulém ročníku odchytal v základní části 40 utkání s průměrem 2,39 obdržené branky na zápas, úspěšností 91,4 procenta a čtyřikrát udržel čisté konto. V 11 duelech play off měl průměr 2,73 gólu na utkání, úspěšnost 89,4 procenta a dvakrát vychytal nulu.

Letos může pomýšlet na vyšší kontrakt. Loni mu skončila dvouletá smlouva s ročním příjmem čtyři miliony dolarů, kterou uzavřel ještě s Detroitem, odkud odešel loni v únoru do Philadelphie. Ta se s ním rozloučila a letos tam končí i další gólman Michal Neuvirth.

V uplynulém ročníku jednatřicetiletý Neuvirth odchytal vinou zranění jen sedm utkání. Po konci dvouletého kontraktu celkem na pět milionů dolarů se bude někdejší hráč Washingtonu, Buffala a New York Islanders ucházet v NHL o nové angažmá.

Vedle nich se stali nechráněnými volnými hráči čtyři útočníci, kteří nedostali od současných klubů takzvanou kvalifikační nabídku, díky které by zůstali v pozici chráněných volných hráčů. K dispozici všem klubům tak budou Dmitrij Jaškin z Washingtonu, Martin Frk z Detroitu, Tomáš Nosek z Vegas a David Kämpf z Chicaga.

Šestadvacetiletý Jaškin, jemuž skončila roční smlouva na 1,1 milionu dolarů, v uplynulé sezoně dostal v dresu Capitals příležitost jen v 37 zápasech a připsal si osm bodů za dvě branky a šest asistencí. O rok mladší Frk bral o 50 tisíc dolarů méně, představil se v 30 duelech a zaznamenal šest bodů za gól a pět přihrávek.

Šestadvacetiletý Nosek, který loni v nakonec neúspěšné pětizápasové finálové sérii proti Washingtonu vstřelil tři branky, podepsal následně roční smlouvu na 962.500 dolarů. V 68 utkáních v sezoně si pak připsal 17 bodů za osm branek a devět asistencí. V sedmi duelech play off nebodoval.

O dva roky mladší Kämpf bude k dispozici po vypršení dvouletého dvoucestného kontraktu na 1,85 milionu dolarů. Má za sebou ročník, v němž měl na kontě z 63 utkání 19 bodů za čtyři góly a 15 asistencí.

Další čeští hokejisté budou po skončení smlouvy chráněnými volnými hráči. Jednání o prodloužení spolupráce tak čeká útočníky Jakuba Vránu z Washingtonu, Pavla Zachu z New Jersey a brankáře Davida Ritticha, kteří byli stabilními členy mužstev. Bez smlouvy budou i bek Dominik Mašín z Tampy Bay a brankář Vítek Vaněček z Washingtonu, kteří se dosud šance v NHL nedočkali a působili na farmách.

Z českých zástupců, kteří dokončili uplynulou sezonu v zámoří rovněž na farmách či mimo sestavu, už někteří našli angažmá v Evropě. Obránce Andrej Šustr (dosud Anaheim) zamířil do Kunlunu, další beci Jakub Jeřábek (St. Louis) do Podolsku, Libor Šulák (Detroit) do Čerepovce a do KHL do Čeljabinsku odešli i útočníci Tomáš Hyka (Vegas) a Lukáš Sedlák (Columbus).

Do Komety Brno zamířil další útočník Pavel Jenyš (Los Angeles) a také bek Filip Pyrochta, který se dohodl s Nashvillem na předčasném ukončení loni uzavřené dvouleté smlouvy. Brankář Marek Mazanec, jehož práva získala před týdnem z Vancouveru Tampa Bay, odešel do Hradce Králové. Před posledním rokem tříletého nováčkovského kontraktu se rozloučil v St. Louis útočník Adam Musil a hledá nové angažmá.