Nejlepší hokej jsme nehráli, říká kriticky Pastrňák

Ve třetím utkání série proti St. Louis se bostonský útočník David Pastrňák dočkal své první branky ve finále Stanley Cupu. Bruins získali díky gólu českého hokejisty na začátku druhé třetiny náskok už 4:0 a udělali tak rozhodující krok k druhému vítězství v sérii, v níž vedou 2:1 na zápasy.

Pro Boston byly v sobotu zásadní dvě věci - probuzení elitního útoku, v němž jsou vedle Pastrňáka ještě Patrice Bergeron a Brad Marchand, a výborné přesilovky. Tým hrál čtyřikrát v početní převaze a pokaždé uspěl, když mu k jejímu využití stačila vždy jediná rána mezi tyče.

První útočná formace zaznamenala za úvodní dva zápasy jen dva body, jeden patřil Pastrňákovi za asistenci. Tentokrát už ale mohl po 41 vteřinách druhé části slavit přesný zásah. "Hrozně důležitý byl ten třetí gól na konci první třetiny," připomněl Pastrňák v rozhovoru pro českou verzi oficiálního webu NHL zásah Seana Kuralyho v čase 19:50.

Domácí se ho ještě pokusili odvolat kvůli domnělému ofsajdu, jenže neuspěli. "Bylo to na 3:0 a Blues dostali ještě trest za neoprávněnou trenérskou výzvu. Tam se to zlomilo. Samozřejmě jsme pak chtěli dát z té přesilovky gól, ten čtvrtý byl hodně důležitý, a to se mi naštěstí povedlo," řekl Pastrňák, který se prosadil zblízka bekhendem, když si na zakončení trpělivě počkal.

Celkem si s Bergeronem a Marchandem připsali pět bodů za dva góly a tři nahrávky. Třiadvacetiletý Pastrňák si žádný tlak nepřipouštěl. "Kdybych to měl vyjádřit na stupnici od jedné do deseti, tak bych to viděl tak někde okolo dvojky," uvedl havířovský rodák.

Věřil, že příspěvky elitní formace na sebe nenechají dlouho čekat. Podobně jako v případě využití přesilovek. "Bylo jen otázkou času, kdy to přijde," podotkl Pastrňák.

"Pořád si ale myslím, že jsme ještě nehráli svůj nejlepší hokej. Máme v týmu mnoho skvělých hráčů a víme, že je ještě prostor pro zlepšení. Důležité je, že vedeme v sérii 2:1. V takových zápasech jsou strašně důležité speciální týmy a nám to vyšlo v tomto ohledu na přesilovkách i při oslabeních," doplnil Pastrňák.

Právě Bergeron vše načal v 11. minutě, když využil početní výhodu. Zaznamenal celkem tři body a stal se hlavní hvězdou zápasu. Tím prvním pokořil hranici 100 bodů v play off. Celkem má za 132 zápasů na kontě 40 gólů a 62 nahrávek. Výše jsou v klubové historii jen Ray Bourque (161 bodů ve 180 utkáních) a Phil Esposito (102 bodů/71 zápasů). Hned za Bergeronem je další z tahounů současného týmu David Krejčí (101 bodů/128 zápasů).