Největší zápas v životě. Ovečkin konečně vyhlíží úspěch

Jeho střelecká vizitka nabízí rok od roku skvělá čísla, fanoušky i experty je pořád považovaný za jednoho z nejlepších hráčů současného hokeje. Přesto ale ruský útočník Alexandr Ovečkin v NHL čeká na výraznější klubový úspěch, s Washingtonem za třináct let nikdy nedošel dál než do druhého kola play-off. Až letos se to změnilo. A obávaný forvard udělá v sedmém utkání finále Východní konference maximum, aby svým Capitals udržel naději na zisk vysněného Stanley Cupu.



"Čeká nás možná největší zápas v životě," přemítal Ovečkin před rozhodujícím soubojem vyrovnané série s Tampou Bay. Její stav je 3:3, o finálovém soupeři nováčka z Vegas se rozhodne v noci ze středy na čtvrtek. Ruský střelec nikdy nebyl blíž k tomu, aby umlčel kritiky, kteří v posledních letech stále hlasitěji opakovali, že pro rozhodující fázi sezony není tím správným lídrem.



Washington nejprve v prvním kole potvrdil roli favorita vyřazením Columbusu, a pak zlomil letité prokletí, když v souboji tradičních rivalů konečně přemohl Pittsburgh. Právě přímé srovnaní s hvězdou Penguins - Sidneym Crosbym - pro Ovečkina roky končilo zklamáním a frustrací. Tentokrát ale Capitals ustáli domácí prohru z úvodního utkání a sérii nakonec vyhráli 4:2. Tampa však do konferenčního finále prolétla ještě rychleji, proti New Jersey i Bostonu vždy ztratila jen jediný zápas.



Ovečkin v dosavadních osmnácti zápasech play-off vstřelil jedenáct gólů a na dalších deset přihrál, produktivnější je už jen jeho spoluhráč a krajan Jevgenij Kuzněcov. "Ale pořád nejsme spokojeni, na svůj cíl jsme ještě nedosáhli," citoval dvaatřicetiletého útočníka oficiální web NHL. Ovečkin dobře ví, že sedmý zápas už bude bojem o všechno.



"Samozřejmě máte sny a různé myšlenky, které vás před sezonou nebo play-off napadají. Právě teď jsme v téhle situaci a nechceme se vzdát naší příležitosti. Nebude to jako běžný zápas v dlouhodobé části," podotkl Ovečkin. Ruský střelec si uvědomuje specifika, která s sebou nese rozhodující sedmý zápas. Během své kariéry jich už odehrál deset stejně jako jeho týmový parťák Nicklas Bäckstrom. Z aktivních hráčů má v tomhle směru větší zkušenosti jen Zdeno Chára (12).



Příliš dobré vzpomínky na zlomové momenty však ve Washingtonu nemají. Bilance 3:7 ze zmíněných deseti soubojů jasně ukazuje, proč mužstvo, které v základní části tradičně patřilo na ligovou špičku, na úspěch ve Stanley Cupu nikdy nedosáhlo. Do jediného neúspěšného finále Capitals prošli v roce 1998, ještě dávno před začátkem Ovečkinovy éry.



Teď v klubu věří, že letošní sezona bude přelomová. Hvězdný kapitán Alexander během posledních let viditelně zestárl, šedin mu výrazně přibylo. Vyzrál ale i hokejově, jeho týmové nadšení je ještě hmatatelnější než dříve. V základní části nasbíral 87 bodů, nejvíce od sezony 2009/10, kdy individuálně válcoval celou NHL. "Pro náš tým a celou organizaci půjde zřejmě o největší zápas v životě," zopakoval Ovečkin všeříkající význam posledního duelu s Tampou. Bude se tentokrát konečně radovat?