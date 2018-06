Nervózní jsem nebyl. Za Detroit jsem rád, prohlásil Zadina

Velký hokejový talent Filip Zadina uspěl na letošním draftu NHL, když si ho na šestém místě vybral Detroit. Podle prognóz měl přijít na řadu jako třetí, nakonec si musel na své jméno v Dallasu počkat o něco déle. O jedničce už před startem nebylo pochyb, pozice švédského obránce Dahlina byla neotřesitelná. Ani šestá příčka ovšem neznamená prohru.

"Nechci říkat, že jsem spadl na šesté místo. Je to draft. Jsem teď hráč Detroitu a není důležité, z jaké pozice to bylo. Chci dokázat, že to pro klub bylo dobré rozhodnutí. Jsem rád, že tu mohu být," řekl Zadina v rozhovoru s novináři, který zveřejnil oficiální web Red Wings.

Prognózy hovořily přívětivěji, Zadina měl na řadu přijít jako třetí. Kdyby se to potvrdilo, šel by do Montrealu. "Je těžké k tomu něco říci. Všichni možná očekávali, že bych mohl jít do Montrealu. Ale takový je prostě draft, kde se může stát cokoliv," uvedl Zadina.

Canadiens si nakonec místo českého talentu vybrali Fina Kontaniemiho "Byl jsem řazen na třetí místo a jsem šestý. Ale opravdu se o to číslo nestarám. Jsem rád, že jsem v Detroitu, je to skvělý klub a doufám, že mi bude dobře sedět," navázal syn asistenta trenéra Třince a bývalého útočníka Marka Zadiny.

"Neřekl bych, že to bylo nějaké zklamání. Byl jsem trošku nervózní, kde skončím. Ale je to Detroit, takže je to neuvěřitelné," pochvaloval si, že je hráčem klubu jedenáctinásobných vítězů Stanleyova poháru, který patří mezi Original Six.

Cílem Zadiny je prosadit se už v první sezoně do NHL. "Chci se o to postupnými kroky pokusit a uvidíme, co se stane. Jestli se mi podaří do týmu dostat, nebo ne. Udělám pro to všechno a budu doufat, že to vyjde," doplnil Zadina.

Při bojování o místo v sestavě bude český útočník spoléhat na své přednosti. "Střela a bruslení jsou moje silné stránky. Umím vystřelit, ale také přihrávku vrátit. Jsem dobrý hráč a musím to dokázat fanouškům Red Wings," prohlásil.

Začátky v Detroitu bude mít Zadina ulehčené, u Red Wings se totiž potká s obráncem Filipem Hronkem. "Znám Filipa dobře. Hráli jsme proti sobě v Česku a potkali jsme si na kempech v reprezentačních výběrech. Je to velmi dobrý obránce a těším se na krajana," dodal Zadina.