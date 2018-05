Nováček pokračuje! Vegas je ve finále, Nosek přihrál na gól

Hokejisté Vegas Golden Knights budou hned v první sezoně v NHL hrát o Stanleyův pohár. Ligový nováček v neděli zvítězil ve Winnipegu 2:1 a finálovou sérii Západní konference vyhrál 4:1 na zápasy. Útočník Tomáš Nosek přihrál na vítěznou branku, kterou v 34. minutě vstřelil Ryan Reaves.

Hosté se dostali v šesté minutě do vedení, když chybu v rozehrávce Winnipegu potrestal Alex Tuch. V závěru první třetiny vyrovnal střelou hned po vyhraném vhazování Josh Morrissey.

Nosek se pak podílel na rozhodující akci. Přihrál na modrou čáru, švýcarský zadák Luca Sbisa vystřelil a Reaves puk tečoval mimo dosah domácího brankáře Connora Hellebuycka. Jednatřicetiletý kanadský útočník dal první gól nejen v letošním play off, ale v dresu Vegas vůbec, neboť v základní části si připsal jen dvě přihrávky. "Naší mentalitou je bojovat jeden za druhého," uvedl autor rozhodující branky.

Vegas si před sezonou v rozšiřovacím draftu vybralo z každého z třiceti týmů NHL jednoho hráče. Kluby si mohly ochránit buď sedm útočníků, tři obránce a jednoho gólmana, nebo osm hráčů v poli a jednoho brankáře. Generální manažer Vegas George McPhee ještě v jednání se svými kolegy získal další hokejisty za to, že si nevybere určité hráče, které si kluby už nemohly dát na seznam nedotknutelných.

"Říkáme si Zlaté chyby. Děláme dobrou práci v tom, abychom dokázali, že se v nás spletli," podotkl Reaves. "Je to bláznivé. Na začátku sezony bylo naším cílem dostat se do play off. Ale jakmile jsme začali hrát, viděli jsme, že máme výborný tým, který by mohl dojít daleko. Také máme fenomenálního gólmana, který se snaží všechno zastavit. Je to úžasná jízda," dodal obránce Deryk Engelland.

Hráče stmelil trenér Gerard Gallant, vyšší význam jejich práce ale klubu dala tragédie, která postihla Las Vegas těsně před sezonou. Během koncertu zabil útočník 58 lidí a dalších 500 bylo zraněno.

"Vyhrávat v play off série je úžasné, moc to pro nás znamená. Hrajeme pro město a lidi, které zasáhla ta tragédie," dodal Engelland, který po konci zápasu dokázal, že není pověrčivý. Na trofej pro vítěze Západní konference si nejen sáhl, ale odvezl ji do šatny.

Winnipeg vyhrál v sérii první zápas, ale pak už nedokázal nový klub NHL zdolat ani jednou. "Dokud nezazněl závěrečný klakson, nepochyboval jsem, že to ještě otočíme. Ale vypadalo to, že kdykoli jsme se nadechovali k nějakému náporu, utnuli ho. Za to si zaslouží obdiv. To je známka dobrého týmu," uvedl kapitán Winnipegu Blake Wheeler. "Před sérií jsem si myslel, že máme nejlepší tým. Asi jsem byl i trochu zaujatý. Cítil jsem, že máme skvělou příležitost, ale byla to jejich chvíle. Hráli opravdu velmi dobře," dodal.

Winnipeg si vylámal zuby na výborných výkonech gólmana Marca-Andrého Fleuryho. Trojnásobný vítěz Stanleyova poháru s Pittsburghem zastavil v sérii 151 ze 161 střel. "Každý ale přispěl svým dílem a vždy někdo v pravou chvíli vystoupil," podotkl Fleury. Jeho protějšek Hellebuyck přiznal, že vyřazení je pro něho hořkou pilulkou. "Dělali jsme i dnes správné věci, měli jsme šance. Ale štěstí bylo na jejich straně. Je těžké to strávit," řekl.

Ve finále Východní konference vede Tampa Bay nad Washingtonem 3:2 na zápasy. Rovněž Lightning otočili průběh série, když prohráli dokonce oba úvodní duely doma.