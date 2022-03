Ovečkin předstihl Jágra a je nejlepším evropským střelcem v historii NHL

Hokejový útočník Alexandr Ovečkin dal 767. gól v NHL při výhře Washingtonu 4:3 po nájezdech nad New York Islanders a stal se nejlepším evropským střelcem v soutěži. Šestatřicetiletý Rus se v historickém pořadí odpoutal na třetím místě od Jaromíra Jágra a v tabulce jsou před ním už jen dva hráči - Gordie Howe (801) a Wayne Gretzky (894).

Ovečkinova chvíle přišla v 56. minutě, kdy bezprostředně po vyhraném vhazování překonal střelou zápěstím z pravého kruhu Semjona Varlamova. "Jen jsem zavřel oči a vystřelil. Konečně to tam padlo, šance jsem měl už v minulých zápasech," oddechl si Ovečkin. Ruský hráč si brankou na 3:2 připsal 37. trefu v sezoně, kterou začínal jako šestý nejlepší kanonýr historie. Postupně přeskočil v uplynulých měsících Marcela Dionneho, Bretta Hulla a Jágra.

"Je to něco mimořádného. Kdyby nešel (Jágr) do KHL, byl by na druhém a možná i prvním místě. Ale je to, jak to je, a jsem šťastný, že jsem nejlepší mezi evropskými hráči," radoval se Ovečkin.

K posunu mu na dálku pogratuloval i Jágr a vzkaz zakončil v humorném tónu. "Dávej góly dál, protože, jak víš, ještě jsem neukončil kariéru. Stále je šance, že se možná vrátím do NHL a začnu tě ve střelcích stíhat," řekl Jágr, který je v 50 letech vlastníkem i hráčem Kladna.

Česká hokejová legenda nastoupila v NHL naposledy v roce 2017 za Calgary. Během kariéry Jágr vystřídal v soutěži během 24 sezon devět klubů, ve kterých nasázel 766 branek v 1733 zápasech. Působil i ve Washingtonu v letech 2001 až 2004, ale s Ovečkinem se minul. Ruský útočník hraje za Capitals od roku 2005 a k 767 brankám potřeboval jen 1256 utkání.

K výhře Washingtonu přispěl v úterý i Vítek Vaněček 29 zákroky, a navíc kryl v rozstřelu sedm z osmi nájezdů. Zápas rozhodl Anthony Mantha.

Další český brankář Karel Vejmelka zastavil 36 střel při vítězství Arizony 6:3 v Montrealu. "Od začátku sezony odvádí výjimečnou práci," chválil trenér Arizony Andre Tourigny Vejmelku, který ještě minulý ročník chytal za Kometu Brno v extralize a s Coyotes poté podepsal smlouvu jako volný hráč. Třebíčský rodák zasáhl v sezoně už do 35 utkání a úspěšnost zásahů má 90,5 procenta.

Filip Zadina skóroval v NHL po sedmi zápasech a odstartoval gólem v přesilové hře divokou třetí třetinu, v níž Detroit vyrovnal v Edmontonu z 2:4 na 4:4 a 5:5. Závěr ale patřil domácím, jimž zařídili Warren Foegele a Evander Kane výhru 7:5.

Ondřej Kaše dal gól ve druhém utkání po sobě a pomohl Torontu k výhře 4:0 nad Dallasem. Český útočník vstřelil třetí branku na začátku poslední třetiny z pravého kruhu v přesilové hře. Erik Kallgren, který dostal v brance přednost před kritizovaným Petrem Mrázkem, se blýskl 35 zákroky a vychytal ve svém prvním startu v NHL od začátku nulu.

Zazářil i konkurent Pavla Francouze. Gólman Darcy Kuemper zneškodnil všech 23 střel Los Angeles včetně dvou pokusů Martina Frka, dovedl Colorado k výhře 3:0 a připsal si druhé čisté konto za sebou.

Tomáš Hertl připravil oba góly San Jose při prohře s Floridou 2:3 v prodloužení. Po akcích českého hokejisty vedli Sharks v úvodní třetině 1:0 a 2:1. Hertl, který byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu, mohl ve druhé třetině zvýšit, ale zastavila jej tyč. Obrat zařídil dvěma góly Frank Vatrano.

David Pastrňák si připsal asistenci u vítězné branky Bostonu při výhře v Chicagu 2:1 v prodloužení. Filip Chytil přihrál na první gól New York Rangers, který doma zdolal Anaheim 4:3 v prodloužení.

Pavel Zacha se zranil už ve třetí minutě, když byl po bekhendové střele v přečíslení dva na jednoho dohrán a narazil na mantinel. Český útočník odstoupil kvůli zranění v horní části těla a podle trenéra Lindyho Ruffa je jeho start v příštím utkání nejistý. Bez Zachy New Jersey prohrálo ve Vancouveru 3:6.