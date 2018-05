Palát skóroval, Tampa Bay je krok od finále Stanley Cupu

Útočník Ondřej Palát přispěl ve finále Východní konference NHL gólem k výhře hokejistů Tampy Bay 3:2 nad Washingtonem. Lightning uspěli potřetí za sebou a obrátili stav série z 0:2 na 3:2. Floridskému celku schází jediný triumf k postupu do finále Stanley Cupu.

Před začátkem duelu uctili diváci a hráči minutou ticha oběti střelby na střední škole v Texasu.

Domácím se výborně povedl nástup do utkání, už po 19 vteřinách se poprvé v letošním play off prosadil centr Cedric Paquette střelou mezi betony gólmana Bradena Holtbyho.

Palátova chvíle přišla v desáté minutě. Nikita Kučerov mu na útočné modré předložil puk do jízdy, sedmadvacetiletý útočník obstřelil beka Matta Niskanena a zamířil přesně k tyči vedle Holtbyho vyrážečky. Rodák z Frýdku-Místku bodoval potřetí za sebou, v sérii s Capitals se do statistik nezapsal pouze ve druhém souboji. V předcházejících dvou utkáních asistoval Palát u vítězné branky.

Ani úvod druhého dějství Washingtonu nevyšel a po 33 sekundách inkasoval. Obránce Anton Stralman se prodral až před Holtbyho, který jeho zakončení vyrazil hokejkou do vzduchu. Niskanen chtěl plachtící puk odpálit do bezpečí, ale trefil pouze pravou ruku útočníka Lightning Ryana Callahana. Regulérnost gólu potvrdil videozáznam.

V 25. minutě se Capitals přiblížili na rozdíl dvou branek. Niskanenovu střelu tečoval Jevgenij Kuzněcov, jenž se 11. trefou a celkově 22. bodem osamostatnil v čele kanadského bodování vyřazovací části. Ruský centr tím zároveň vytvořil klubový rekord. Jeho krajan Alexandr Ovečkin v roce 2009 nasbíral o bod méně.

Kontaktní branku vstřelili hosté až v 59. minutě, kdy zadák John Carlson nabil Ovečkinovi na dělovku z první. Rovněž kapitán Washingtonu zaznamenal 11. zásah. Těsně před koncem mohl vyrovnat Carlson, ale brankář Andrej Vasilevskij se rychle přesunul na druhou stranu a prostor u tyče uzavřel. "Když vedete jen o gól, potřebujete na konci takový důležitý zákrok. A přesně takový vytáhl," pochvaloval si trenér Lightning Jon Cooper. Poprvé v sérii se z vítězství radovalo domácí mužstvo.

V dresu Washingtonu nastoupili i útočník Jakub Vrána a bek Michal Kempný, který odehrál přes 22 minut. Více času z týmu Capitals strávil ve hře pouze Carlson.

Tampa Bay se přiblížila finále Stanleyova poháru, ale kouč Cooper brzdil nadšení. "Ještě jsme nic nevyhráli," varoval. Moc dobře ví, o čem mluví. Před dvěma lety byli Lighting ve stejné situaci proti Pittsburghu, ale další dva zápasy prohráli.

"Máme před sebou ještě spoustu práce. Tahle série zdaleka neskončila," uvedl Callahan. "Uspět na jejich ledě a postoupit bude těžké," dodal autor druhé branky Lightning.

"Není to frustrující, ale samozřejmě se po porážce cítíte špatně. Nepovedl se nám začátek, ve středním pásmu jsme nedrželi puk. První gól, kterému předcházel šťastný odraz, je nakopl," uvedl Ovečkin.

Útočník T.J. Oshie našel na hře Capitals pozitiva. "Je to zklamání, ale druhá a třetí třetina se nám povedly. Ukázali jsme charakter. Sice vám pokaždé nepřinese výhru, ale myslím si, že v příštím zápase bude hrát velkou roli," prohlásil jednatřicetiletý Američan.

Trenér Washingtonu Barry Trotz týmu věří. "Během roku jsme se několikrát dostali do problémů a pokaždé jsme našli odpověď. To samé očekávám i nyní," prohlásil kanadský kouč. "Hodně lidí s námi přestalo počítat už poté, co jsme v prvním kole (proti Columbusu) prohrávali 0:2 na zápasy. Komplikace přišly i v sérii s Pittsburghem. Mohli jsme se složit, ale místo toho jsme nepřestali hrát. Přesně to musíme znovu udělat. Jít do šestého zápasu s maximálním nasazením, zvítězit a vrátit se sem," řekl Niskanen.