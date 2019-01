Pastrňák: Bez spoluhráčů bych se na Utkání hvězd nedostal

Premiérová účast na Utkání hvězd NHL čeká Davida Pastrňáka 26. ledna v San Jose. Nejproduktivnější český hráč v soutěži a s 25 góly čtvrtý muž v pořadí kanonýrů se na setkání s nejlepšími hokejisty těší, v první řadě ale věnuje pozornost vylepšení slabin.

"Mám velkou radost. Díky parťákům z útoku a spoluhráčům se mi daří. Bez nich bych se na Utkání hvězd nedostal. Bude to skvělá zkušenost, něco nového. Vychutnám si to, ale soustředím se na sezonu. Snažím se zůstat při zemi, zároveň je to příjemné. Moje rodina je nadšená a pyšná. Oceňuje to a o to je to milejší," uvedl Pastrňák.

Dvaadvacetiletý útočník je s 52 body z 41 utkání nejproduktivnějším hráčem Bostonu v sezoně. "Se svou hrou jsem v poslední době spokojený a doufám, že to takhle bude pokračovat," poznamenal dvojnásobný vítěz Zlaté hokejky pro nejlepšího českého hokejistu roku.

Stále se na sobě snaží pracovat. "Snažíte se posunout v tom, co vám jde, a zároveň se pokoušíte zlepšit tam, kde máte slabiny. Přesně na to se soustředím," řekl.

Jeho nominace na Utkání hvězd NHL potěšila i trenéra Bruce Cassidyho. "Mám z něj radost a jsem na něj hrdý. Rozhodně si to zasloužil. Nebylo to proto, že si z Bostonu museli někoho vybrat. Celou dobu patřil mezi hlavní kandidáty. Snad to bude jedna z jeho mnoha účastí," uvedl kanadský kouč.

Pochvaly se Pastrňák dočkal také od spoluhráče Patrice Bergerona. "Jeho nominace mě vůbec nepřekvapila, čekal jsem ji. Prožívá úžasný rok a neustále se zlepšuje," podotkl člen prestižního Triple Gold Clubu, který sdružuje vítěze Stanley Cupu, mistrovství světa a olympijských her.

"Je mnohem silnější na puku a díky tomu ho drží déle. Pomáhá mu to tvořit hru po celém hřišti. Také si podle mě uvědomil, že i vracení se do obranného pásma a trávení méně času v něm přispívá k dobré ofenzivě," zmínil Bergeron.

Právě on může Pastrňáka v dodatečném hlasování doplnit v nominaci na Utkání hvězd, pokud ho fanoušci zvolí. Na dosud čtyřicetičlennou soupisku přibudou ještě čtyři jména.

"Stoprocentně by tam měl být, to všichni víme. Kdyby nezmeškal spoustu zápasů kvůli zranění, už by v nominaci dávno byl. Otevřu si web a budu pro něj hlasovat stejně jako vy, ne?" vtipkoval Pastrňák s novináři. "Je to světová třída. Snad bude zvolen," dodal vážně.