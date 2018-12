Pastrňák má trumf na venkovní zápas, speciálně vyzdobené hole

Utkání po širým nebem už patří k novoroční tradici hokejové NHL. Tentokrát se proti sobě postaví Boston a Chicago. Útočník David Pastrňák chystá pro venkovní zápas jednu nečekanou novinku. Na soupeře vyrukuje se speciálně upravenými holemi.

Zápas po otevřeným nebem je každoročně ozdobou celého ročníku zámořské soutěže. Podle toho k tomu přistoupil i David Pastrňák, kterému dodavatel umožnil vyrobit si hole k očekávanému speciálnímu utkání. "Dal mi příležitost k tomu, abych si udělal vlastní hokejky. Byla to zábava a jsem za to vděčný," řekl útočník Bostonu, který bude mít k dispozici minimálně deset kusu vzhledem k velké spotřebě.

"Je to zvláštní příležitost, abych si zahrál takový zápas jako Winter Classic," prohlásil Patrňák. Ten bude mít na fotbalovém stadionu Notre Dame deset hokejek, protože je velmi často láme. Na každé z nich bude mít několik speciálních symbolů. Jedním z nich bude i značka yardu typická právě pro americký fotbal. "To byla hlavní věc, kterou jsem tam chtěl mít. Myslím, že to vypadá dost dobře," liboval si Pastrňák.

And here is David Pastrnak’s Winter Classic stick. pic.twitter.com/SOeCs0ALNv - Dan Rosen (@drosennhl) 30. prosince 2018

Kromě toho se na jeho holích objeví panorama bostonských mrakodrapů i citát "Co děláme v životě, ozývá se ve věčnosti," z kultovního velkofilmu Gladiátor. Postava Maxima, kterou ztvárnil Russel Crow, je hned na druhé straně. Dále je na holích kurzivou napsané logo Winter Classic.

Pastrňák nedal zapomenout ani na to, co symbolizuje jeho osobnost. Proto se na holích objeví český lev s korunkou. Rovněž nechybí ani emotikon těstoviny odkazující na jeho přezdívku Pasta. "Samozřejmě, když si upravuju své hokejky, tak tam nemůže chybět emoji pasty. Doufám, že vyhrajeme a třeba si to pak budu muset dávat na všechny své hokejky," smál se Pastrňák.

More of Pastrnak’s new tools of the trade for the Winter Classic. pic.twitter.com/vYqxZJJkld - Dan Rosen (@drosennhl) 31. prosince 2018

Jeho hokejky přitom nejsou jedinou novinkou v rámci utkání Winter Classic. Vedení NHL už dopředu připravilo puky, které budou měnit svou barvu podle aktuální teploty na fotbalovém stadionu. Zápas Bostonu s Chigagem, tedy dvou týmů z originální šestice, které založily v zámoří slavnou ligu, začne na Nový rok po devatenácté hodině.