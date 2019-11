Pastrňák prodloužil v NHL gólem a přihrávkou bodovou sérii

Útočník David Pastrňák přispěl gólem a přihrávkou k výhře Bostonu 6:4 nad Pittsburghem a prodloužil svou bodovou sérii v NHL na dvanáct zápasů. Havířovský rodák se čtrnáctým zásahem v sezoně osamostatnil v čele tabulky střelců. Zároveň vede s 29 body i produktivitu soutěže před spoluhráčem Bradem Marchandem, který pondělní vítězství Bruins režíroval dvěma góly a třemi asistencemi.

"Naše body nerozebíráme. Máte lepší a horší zápasy. Důležité ale je, abyste pořád na sobě pracovali a zlepšovali se. Ve finále nezáleží na tom, kdo má den. Když se vyhrává, všichni jste šťastní," komentoval svůj příspěvek Marchand, který je v produktivitě soutěže bod za Pastrňákem.

Boston odskočil po akcích Pastrňáka už na 3:0. Český útočník nejdříve asistoval u gólu Marchanda, který zblízka sklepl puk ze vzduchu do branky. Poté prokázal Pastrňák ve 25. minutě střeleckou formu, když se zpoza levého kruhu trefil k bližší tyči a vyhnal gólmana Matta Murrayho na střídačku. Změna v brankovišti zabrala, Pittsburgh ve zbytku druhé třetiny přestřílel soupeře 15:4 a otočil skóre na 4:3.

"Zvolnili jsme. Vedli jsme 3:0, oni vystřídali gólmana. Ale máme dobré mužstvo. Oklepali jsme se z toho, zase zabrali a vrátili se k naší hře. Na konci zápasu je jedno, jak jste vyhráli. Hlavní je, že jste vyhráli," podotkl Marchand. "Vůbec se mi ale nelíbilo, jak jsme ve druhé třetině vyklidili pozice. Vyhráli jsme díky Jaroslavovi," vyzdvihl další útočník Bostonu Jake DeBrusk přínos brankáře Haláka, který kryl 40 střel.

Další obrat podpořil dvěma asistencemi David Krejčí, který mohl ve 48. minutě vyrovnat, ale jeho střelu zastavila horní tyč. Nicméně o chvíli později předal puk Marchandovi, po jehož přihrávce se prosadil Torey Krug. Marchand strhl v čase 58:04 vedení zpět na stranu Bostonu a skóre uzavřel při power play Patrice Bergeron, jemuž nesobecky přihrál Krejčí. Boston tak vyhrál pošesté za sebou, v soutěži je druhý o bod za Washingtonem, který ale odehrál o dva zápasy více.

Filip Hronek přihrál na jediný gól Detroitu, který doma podlehl Nashvillu 1:6. Český obránce místo střely od modré čáry poslal puk na levou stranu Andreasi Athanasiouvi, který otevřel ve třetí minutě gólový účet utkání. Hosté ale ovládli druhou třetinu, v níž skórovali pětkrát. Na obratu se podílel dvěma zásahy Matt Duchene.

"Řekl jsem hráčům o druhé přestávce, že do stavu 1:5 nás dostaly jejich volby. Přestali napadat, nedohrávali souboje, neblokovali střely. Tohle si zvolili a výsledek byl ostudný," uvedl trenér Detroitu Jeff Blashill, jehož svěřenci prohráli 11 z posledních 12 zápasů. "Nelíbila se mi ani první třetina, i když jsme ji vyhráli. Není to o jednom, dvou, třech hráčích. Máme plno hráčů, kterým dělá problém přihrát si z hokejky na hokejku," dodal.

Detroit klesl v tabulce na úplné dno NHL. Poslední místo mu přenechala Ottawa, která zvítězila na ledě New Yorku Rangers 6:2. Kanadský klub sice inkasoval jako první, ale v rozmezí 15. až 25. minuty otočil skóre pěti zásahy. Obrat řídil dvěma trefami Jean-Gabriel Pageau. Na straně poražených vyšel naprázdno Filip Chytil, který skóroval v předchozích dvou zápasech.

"Neměli jsme k soupeři dostatek respektu. Asi jsme si po tom začátku a vedení 1:0 mysleli, že to bude snadné," zlobil se útočník Ragners Chris Kreider. Částečnou omluvou může pro tým z New Yorku být, že teprve sbírá zkušenosti - nastoupil se sedmi hráči včetně Chytila a Libora Hájka, kterým je 21 let a méně.

Edmonton podlehl doma Arizona 2:3 v prodloužení. V dresu poražených neskóroval Leon Draisaitl, který se před zápasem dělil s Pastrňákem o vedení v tabulce střelců. Coyotes, jedno z překvapení dosavadního průběhu sezony, potvrdili dobrou formu a vyhráli osmé z posledních deseti utkání. V závěru základní hrací doby sice přišli o vedení, ale vítězstvím jim v čase 62:01 zařídil Derek Stepan.