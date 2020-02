Pastrňák rozhodl zápas gólem a je celkově druhý v pořadí produktivity

Český hokejový útočník David Pastrňák rozhodl 43. gólem v sezoně po přihrávce Davida Krejčího o vítězství Bostonu ve středečním utkání NHL v Edmontonu 2:1 v prodloužení a v tabulce střelců se dotáhl na vedoucího Austona Matthewse z Toronta. Třiadvacetiletý rodák z Havířova si připsal i asistencí a drží se s 84 body na druhém místě produktivity o 11 bodů za Leonem Draisaitlem, který vyšel ve vzájemném souboji naprázdno.

Dvakrát skóroval Dominik Kubalík z Chicaga, který si s 25 góly upevnil pozici nejlepšího kanonýra mezi nováčky NHL, ale k vítězství nepomohl. Blackhawks podlehli doma New York Rangers 3:6 a připsali si sedmou prohru z posledních osmi zápasů. Za hosty vstřelil branku Filip Chytil a přerušil tak šestizápasový gólový půst. Prosadil se také Radek Faksa, jenž pomohl Dallasu gólem k výhře 3:2 nad Arizonou.

Lídr NHL Boston zvítězil počtvrté v řadě a soutěž vede o tři body před Tampou Bay. Vítězný gól vstřelil Pastrňák v čase 61:14, když využil samostatný únik, do kterého ho vyslal přihrávkou z obranného pásma Krejčí. "Torey Krug výborně ubránil dva na jednoho, David Krejčí získal puk a vyslal mě do úniku. Gólman mi zkusil vypíchnout puk holí a já se trefil mezi jeho nohy," popsal rozhodující moment Pastrňák, který se podílel i na vedoucí brance Patrice Bergerona v deváté minutě.

Nejproduktivnější hráč ligy Draisaitl se neprosadil po pěti zápasech, ve kterých zapsal 12 bodů, a Edmonton prohrál druhý z pěti zápasů bez zraněného Connora McDavida. "Věděli jsme, že kvůli zraněním Edmonton nasadí spoustu hráčů z nižší soutěže, proto jsme byli připraveni na houževnatého soupeře," prohlásil Pastrňák.

"V této hale je to vždycky tvrdá bitva a je dobře, že jsme ji dnes hlavně díky ubráněným přesilovkám a Tuukkovi (brankáři Raskovi) zvládli," dodal český kanonýr, který mohl rozhodnout zápas ještě před nastavením, ale v 57. minutě trefil tyč.

Kubalík se mezi nováčky vzdálil druhému Švédovi Victoru Olofssonovi z Buffala na šest branek. Mezi českými kanonýry ho na druhém místě dělí dva góly od třetího Jakuba Vrány z Washingtonu. Skóre zápasu v Chicagu ale otevřel ve druhé minutě po povedeném průniku Chytil, který se bodově prosadil po pěti zápasech.

O vyrovnání se na začátku druhé třetiny postaral střelou bez přípravy Kubalík. Čtyřiadvacetiletý plzeňský rodák si v gólově bohaté třetí třetině připsal ještě jednu trefu, když po individuální akci snížil na 2:3. V sedmigólovém závěrečném dějství se pětkrát prosadili hostující Rangers a z Chicaga si odvezli výhru.

"Byl to kolaps, podívejte se na jejich góly. Dostali se do spousty šancí a pětkrát se prosadili. Abych zabránil jejich gólům, musel bych předvést extra zákrok, ale to se mi nepovedlo. Byla to špatná třetina," komentoval třetí část brankář Chicaga Robin Lehner.

Faksa v 37. minutě v přesilové hře získal Dallasu vedení 2:1. Arizona v utkání dvakrát vyrovnala, ale v čase 51:38 rozhodl zápas ve prospěch Stars Jamie Oleksiak. "Měl jsem dost času na ose hřiště a viděl jsem, že je před brankou dost spoluhráčů, tak jsem vystřelil a doufal, že se puk od někoho odrazí a skončí v bráně. Nakonec to byl čistý průstřel. Je příjemné se zase prosadit," uvedl Oleksiak.

Dallas potvrdil, že na Coyotes v domácím prostředí umí, porazil je už potřinácté v řadě. Velký podíl na výhře měl brankář Ben Bishop, který kryl 39 střel. Stars se díky dvěma bodům dotáhli na St. Louis v čele Západní konference.

Z výhry se při debutu v NHL radoval útočník Martin Kaut z Colorada, které zdolalo New York Islanders 3:1. Pardubický odchovanec se představil na pravém křídle třetí formace Avalanche po boku Pierra-Édouarda Bellemarea a Matta Nieta. Na ledě strávil sedm minut a 47 sekund. V 37. minutě byl dokonce blízko premiérového gólu, ale jeho teč pouze lízla tyčku branky Islanders.

Gólman Pavel Francouz k vítězství Colorada přispěl 27 úspěšnými zákroky. O čisté konto přišel 134 sekund před koncem, kdy jej překonal Brock Nelson. Islanders uzavřeli nepovedenou čtyřzápasovou venkovní sérii, v níž při skóre 2:11 nezískali ani bod.