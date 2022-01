Pastrňák svým jedenáctým hattrickem v NHL vystřílel Bostonu výhru nad Flyers

Útočník David Pastrňák svým jedenáctým hattrickem v NHL dotáhl Boston k výhře 3:2 nad Philadelphií. Pětadvacetiletý hokejista v posledních čtyřech zápasech zapsal sedm gólů, celkem jich nastřádal šestnáct a v pořadí českých střelců se po nevýrazném úvodu sezony posunul na druhé místo za Tomáše Hertla.

Ve čtvrtečních zápasech se prosadil také Dominik Kubalík, který sedmou brankou v sezoně pomohl Chicagu k výhře 3:2 v prodloužení nad Montrealem. Radim Zohorna první trefou v ročníku neodvrátil prohru Pittsburghu 2:6 na ledě Los Angeles.

Pastrňák za prvním hattrickem v sezoně vykročil již ve druhé minutě, kdy využil dobrého napadání spoluhráčů z druhé útočné řady a ranou z prostoru mezi kruhy otevřel skóre. Druhou trefu havířovský rodák přidal v přesilové hře o čtyři minuty později. Pastrňáka ke skórování vyzval výbornou křižnou nahrávkou Brad Marchand.

Flyers ve druhé třetině smazali dvoubrankové manko, ale Pastrňák ještě před sirénou vrátil Bruins do vedení. Opět využil přesilovkovou kombinaci. Po střeleckém probuzení se dostal na metu třiceti bodů v sezoně a v produktivitě českých hokejistů stíhá Hertla ze San Jose. Také v týmovém bodování je Pastrňák druhý za Marchandem.

Do branky Bostonu se po více než půlroční pauze vrátil Tuukka Rask. Finský gólman kryl 25 střel a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Činit se musel hlavně ve třetí části, kdy kryl 12 pokusů. "Od mého posledního zápasu uplynulo několik měsíců, návrat byl tedy hodně emotivní. Před zápasem jsem se cítil opravdu zvláštně, nebyl to pocit, který jsem zažíval dřív," popsal Rask. "Jsem rád, že mě naši fanoušci přivítali takovým způsobem, bylo to skvělé," dodal.

Boston i díky Raskovi vyhrál sedmý z posledních osmi zápasů a nadále si upevňuje pozici v elitní osmičce Východní konference. Philadelphia naopak prohrála pošesté v řadě a pozice zaručující play off se jí začínají vzdalovat.

V ještě horším rozpoložení jsou hokejisté Montrealu, kteří podlehli Chicagu 2:3 v prodloužení a prohráli dvanáctý z posledních třinácti zápasů. Jednou brankou se na výhře Blackhawks podílel Kubalík. Plzeňský rodák po úniku v osmé minutě protrhl šestizápasové čekání na gól a poslal domácí do vedení. Montreal dokázal vývoj otočit, ale Patrick Kane na začátku třetí třetiny srovnal a zařídil prodloužení. V tom rozhodl o bodu navíc pro Chicago Philipp Kurashev.

"Jsem rád, že jsme to zvládli. Ve druhé třetině jsme sice trochu vypadli z role, ale bojovnost ve třetí části nás vrátila do hry. Myslím si, že jsme mohli rozhodnout i dříve než v prodloužení, ve třetí třetině jsme soupeře k ničemu nepustili," řekl trenér Blackhawks Derek King.

Obránce Jakub Galvas v druhém utkání za Chicago odehrál devatenáct a půl minuty a nebodoval. Blackhawks jsou i přes třetí výhru v řadě třetím nejhorším celkem Západní konference, Montreal je na východě poslední a spolu s Arizonou se dělí také o pozici nejhoršího týmu soutěže.

Zohorna v duelu Pittsburghu s Los Angeles skóroval poprvé v sezoně, vysokou prohru Penguins 2:6 ale neodvrátil. Havlíčkobrodský odchovanec srovnal na 2:2. V letošním třetím utkání bodoval podruhé a v součtu s minulou sezonou nastřádal již šest bodů (3+3) v jedenácti zápasech.

Kings na Zohornův gól odpověděli trefami v rozmezí minuty a půl, čímž rozhodli o třetím vítězství v řadě. Ještě před Zohornou se do statistik zapsal Dominik Simon, jenž asistoval u branky Krise Letanga na 1:0.

Ve zbylých zápasech čeští hokejisté nebodovali. Duel proti NY Rangers nevyšel Hertlovi, který byl při prohře San Jose 0:3 na ledě u dvou inkasovaných branek. Dva záporné body zapsali také Martin Nečas a Filip Hronek. Nečasova Carolina podlehla Columbusu vysoko 0:6 a bodově naprázdno vyšel také Hronkův Detroit, jenž podlehl Winnipegu 0:3. Nejhorší bilanci z českých hokejistů měl ve čtvrtek Filip Zadina, který byl při prohře Detroitu na ledě u všech tří obdržených branek.