Pastrňák vs. pes. Český hokejista baví svět netradičním závodem

Sportovní dění ve světě se téměř zastavilo a hráči hledají různé způsoby, jak se v domácí izolaci zabavit. Se srandovním příspěvkem přišel David Pastrňák, který vyzval k souboji svého pejska.

Ještě před několika týdny soupeřil se svými rivaly o korunu krále střelců v NHL, nyní ale Ovečkina s Matthewsem vyměnil český kanonýr za svého domácího mazlíčka.

Chlupatý člen domácnosti žije s Pastou a jeho švédskou přítelkyní Rebeccou od ledna. Čtyřnohý parťák dostal jméno Eko a oběma jim okamžitě přirostl k srdci.

Aktuálně nejlepší střelec Bostonu využívá právě malého králíčka, jak také svému psovi někdy přezdívá, k nejrůznějším hrátkám. Naposledy si během karantény zkrátil čas závodem, ve kterém český hokejista soupeří se psem v pojídání pamlsků na čas.

Jaký byl výsledek? Na to se podívejte sami.

With the Rocket Richard race on pause, Pastrnak is taking part in ~other~ kinds of races 😂🐶



🎥: @pastrnak96 pic.twitter.com/yKpuwqH1nV