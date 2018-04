Plekanec pomohl Torontu srovnat sérii, Washington postupuje

Český útočník Tomáš Plekanec se gólem a asistencí podílel na výhře hokejistů Toronta 3:1 nad Bostonem v šestém duelu série prvního kole play off NHL. Maple Leafs srovnali stav série z 1:3 na 3:3 a o postupujícím rozhodne středeční souboj na ledě Bruins. Washington po triumfu 6:3 v Columbusu dokonal obrat v sérii z 0:2 na 4:2 a ve druhém kole vyřazovací části se potřetí za sebou střetne s úřadujícími šampiony z Pittsburghu.

Před začátkem zápasu uctili diváci a hráči v Air Canada Centre minutou ticha památku lidí, kteří v Torontu zemřeli po nájezdu dodávky do chodců. Jako první šel do vedení Boston zkraje druhé třetiny. Centr David Krejčí uspěl na buly a posunul puk na útočníka Jakea DeBruska, který prostřelil brankáře Frederika Andersena. Už za 35 vteřin ale z dorážky srovnal střední útočník William Nylander. "Moc důležitý gól, který nás a naše fanoušky nakopl," uvedl centr Mitchell Marner.

Nedlouho poté Maple Leafs znovu skórovali, ale kvůli nedovolenému bránění gólmanovi Tuukku Raskovi rozhodčí branku neuznali. Rozdílová trefa se zrodila v 34. minutě, kdy Marner bekhendovou střelou z otočky překonal Raska. Nahrávkou k ní přispěl i Plekanec. Kladenský rodák stvrdil vítězství kanadského celku do prázdné branky při power play hostů.

Série mezi Bostonem a Torontem jako jediná z úvodního kola dospěla až do posledního možného duelu. "Bude to velmi napínavé. Prohrávali jsme 1:3 na zápasy a vrátili se do hry. Můžeme si přát něco víc? Fanoušci nás v každém zápase neuvěřitelně podporovali, takže snad se sem opět vrátíme," uvedl pětatřicetiletý Plekanec.

Také před pěti lety se souboj dvou tradičních rivalů protáhl na sedm utkání. Tehdy v rozhodujícím zápase vybojoval vítězství 5:4 v prodloužení Boston, přestože ještě v polovině třetí třetiny prohrával 1:4. "Vzali jsme si z toho ponaučení. Na druhou stranu máme jiný tým, protože spousta mladíků za nás tehdy ještě nenastupovala," řekl útočník Toronta Nazem Kadri. "Taková zkušenost vás hodně posílí. Uvědomíte si, že v play off nemůžete nic považovat za automatické," doplnil obránce Maple Leafs Jake Gardiner.

Boston trápí produktivita, v uplynulých dvou zápasech vstřelil jen čtyři góly. "Vytváříme si hodně kvalitních šancí, ale Andersen předvádí skvělé zákroky," ocenil soupeřova gólmana forvard Brad Marchand. Útočník Bruins David Pastrňák, s 11 body (4+7) třetí nejproduktivnější hráč play off, vyšel v sérii potřetí bodově naprázdno.

Ovečkin nasměroval Washington k postupu

Columbus hned na úvod ukořistil z Washingtonu dvě výhry v prodloužení, ale z následných tří zápasů ovládli nastavený čas dvakrát Capitals. Na čtvrtém vítězství Washingtonu v řadě se dvěma zásahy podílel ruský kanonýr Alexandr Ovečkin, jenž první brankou dosáhl na metu 50 gólů v play off.

"Nemůžete mu nechat puk. To jsme několikrát udělali a pykali jsme za to," mrzelo útočníka Matta Calverta. "Byla to hodně zábavná série. Nejdříve se od nás štěstí v prodloužení odvrátilo, ale pak se k nám zase přiklonilo," prohlásil Ovečkin.

Blue Jackets ani na čtvrtý pokus nepřešli přes první kolo nadstavbové části sezony. "Byli lepší a zvládli klíčové okamžiky," uznal trenér Columbusu John Tortorella.