Rittich debutoval za Toronto, Gudas skóroval po roce, trefil se i Krejčí

Obránce Radko Gudas skóroval v NHL po více než roce a svou trefou pomohl hokejistům Floridy na ledě Dallasu k výhře 3:2 v prodloužení. Třetí brankou v sezoně přispěl David Krejčí k vítězství Bostonu 3:2 po samostatných nájezdech nad Buffalem. David Rittich chytal poprvé za Toronto a kryl 25 střel, ale neodvrátil prohru s Calgary 2:3 v prodloužení. New York Rangers i díky asistenci Filipa Chytila uspěli v New Jersey 3:0.

Gudas přišel do týmu Floridy před sezonou z Washingtonu, v jehož dresu dal poslední branku 7. ledna 2020. Český obránce, který je v soutěži na druhém místě v počtu naražení, ukončil gólový půst trochu kuriózním způsobem a dostal tým ve 23. minutě do vedení 2:1. Gudas vystřelil od modré čáry, puk trefil v pravém kruhu hokejku Rhetta Gardnera a obloučkem zapadl od břevna do branky.

"Měl jsem trošku štěstí, ale mám radost, že jsem se konečně trefil. Bylo bezva sledovat, jakou radost z toho mají i moji spoluhráči. To bylo hezké," řekl Gudas. Dallas ve třetí třetině vyrovnal, ale v prodloužení rozhodl o výhře Panthers Frank Vatrano. "Potřebovali jsme to. Předchozí tři zápasy jsme prohráli, to není nikdy příjemné. Neodrážely se k nám puky, ale nebyli jsme to my. Teď jsme opět udělali krok správným směrem," doplnil český bek.

Rittich nastoupil v premiéře proti Calgary, které ho před dvěma dny do Toronta vyměnilo. "Hrál jsem proti týmu, kde jsem strávil čtyři roky a našel si tam přátele na celý život. Bylo to těžké," uvedl Rittich, který se do nového klubu a města přesunul v pondělí.

Jeho bývalí spoluhráči jej překonali už v páté minutě, v níž Juuso Välimäki otevřel skóre do odkryté branky. Skvěle jej uvolnil Milan Lucic, který tím ozdobil svůj 1000. start v NHL. Český gólman inkasoval podruhé po 34 sekundách druhé třetiny, po efektní souhře neměl nárok na střelu Eliase Lindholma. Toronto i podruhé vyrovnalo, ale v čase 60:36 zařídil Flames bonusový bod Johnny Gaudreau, který oklamal Ritticha forhendovým blafákem.

"Před uzávěrkou přestupů jsme nájezdy trénovali. Několikrát jsem ho překonal, tak jsem si věřil. Obvykle forhendovou kličku nedělám, asi jsem ho trošku zmátl," uvedl Gaudreau.

Rittich předvedl nejlepší zákrok v závěru druhé třetiny, kdy za stavu 1:2 zneškodnil únik Dereka Ryana. "Jsem si vědom, že to byl pro něj obtížný a emotivní zápas. Ale zvládl to. Vypadal v bráně výborně, sebevědomě. Několikrát nás podržel. Nemyslím si, že měl u nějakého inkasovaného gólu šanci, aby ho chytil. Byl to dobrý debut," chválil Ritticha trenér Toronta Sheldon Keefe.

Krejčího řada, ve které nastupovala i nová akvizice Taylor Hall, vstřelila v základní hrací době oba góly Bostonu. Český útočník vyrovnal ve 14. minutě z dorážky na 1:1 a v úvodu druhé třetiny otočil Craig Smith. Buffalo si trefou Rasmuse Dahlina vynutilo prodloužení a dalo v něm i gól, který nebyl pro vysokou hůl uznán. Bruins rozhodli až v nájezdech, které proměnili Charlie Coyle a Jake DeBrusk.

David Pastrňák počtvrté za sebou vyšel naprázdno. Daniel Vladař, který minule inkasoval osm gólů, sledoval zápas ze střídačky.

Chytil křížným pasem z pravé strany do levého kruhu uvolnil Artěmije Panarina, který střelou bez přípravy zvýšil ve 48. minutě na 2:0. Ruský útočník touto akcí překonal klubový rekord v počtu bodů v úvodních sto zápasech za Rangers. Panarin si v nich připsal 45 gólů a 93 přihrávek, předchozí rekordman Mark Messier měl o jednu asistenci méně. Igor Šesťorkin kryl 27 střel a připsal si v NHL první nulu. Pavel Zacha, který minulý zápas nedohrál, chyběl v sestavě New Jersey.

Washington porazil Philadelphii 6:1. K výhře pomohl ve svém prvním startu za Capitals gólem a přihrávkou Anthony Mantha, za něhož klub při uzávěrce přestupů obětoval i Jakuba Vránu. V brance vítězů, kteří vedli už po úvodní třetině 4:1, dostal přednost Ilja Samsonov před Vítkem Vaněčkem. Na druhé straně si připsal tři záporné body Jakub Voráček.

Obhájce Stanleyova poháru Tampa Bay prohrála v Nashvillu 2:7. Domácí si už v první třetině vypracovali třígólový náskok. Hlavními strůjci vítězství byli se třemi body Viktor Arvidsson (2+1) a Roman Josi (2+1).