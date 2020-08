Rittich v brance nevydržel, Faksa pomohl gólem Dallasu k postupu

David Rittich vydržel při premiérovém startu v play-off NHL v brance Calgary necelou třetinu. Inkasoval tři branky z devíti střel, jednou ho překonal i Radek Faksa. Český útočník skóroval v letošní vyřazovací části poprvé a gólem pomohl k výhře 7:3, kterou hokejisté Dallasu uzavřeli sérii v poměru 4:2 a postoupili do semifinále Západní konference. New York Islanders vyřadili Washington, když po výhře 4:0 ovládli sérii 4:1 na zápasy a po roce jsou opět v semifinále Východní konference.

Rittich nahradil v brance Cama Talbota na začátku druhé třetiny poté, kdy Dallas dvěma rychlými trefami vyrovnal na 3:3. Po dvou minutách pobytu na ledě ale překonal českého gólmana v přesilové hře z dorážky Faksa. Trenéři Calgary si poté vzali oddechový čas, ale soupeře nezastavili. Z další dorážky zvýšil Joe Pavelski a střelou nad lapačku zkompletoval hattrick hrdina zápasu Denis Gurjanov.

Rittich už zůstal od třetí třetiny opět na lavičce a do branky se vrátil Talbot, který inkasoval ještě jednou z Gurjanovovy hole. Dalším strůjcem obratu Dallasu, který už v sedmé minutě prohrával 0:3, byl Miro Heiskanen. Finský obránce vstřelil první gól týmu, u dalších tří asistoval.

Těžký Rittichův debut

"Muselo to být pro Rittera těžké, že jsem ho hodil do takové situace, když toho od návratu odchytal málo," řekl trenér Geoff Ward, který původně plánoval dopřát Talbotovi jen krátký oddych, aby se zase zkoncentroval. Jeho pauza se prodloužila kvůli opravě výstroje. "Tal chytal celé play-off úžasně, ale cítil jsem, že to chce udělat nějakou změnu, a napadlo mě tohle. Nakonec se to protáhlo," vysvětlil kouč.

Stars v třetině snů otočili nepříznivý vývoj pěti góly. "O přestávce po první třetině jsme si v kabině říkali, abychom ji hodili za hlavu a začali hrát svou hru," vysvětlil Gurjanov, který si připsal i asistenci u Faksova vítězného gólu. "Kluci mi říkali, abych střílel. Jsem rád, že mi to padalo, ale nejdůležitější je, že jsme vyhráli a získali pár dnů odpočinku navíc," dodal.

Dallas otočil zápas z 0:3. "Hodně nám pomohl oddechový čas po jejich třetí brance, trochu jsme to rozdýchali, uklidnili se. Do té doby jsme jen přihlíželi, jak hrají perfektní zápas. Nastartoval nás i první gól, kterým jsme zastavili jejich tlak," řekl k utkání Pavelski, jehož hattrick pomohl Dallasu vyrovnat sérii na 2:2. Přitom v utkání číslo 4 dělilo Calgary jen dvanáct sekund od vedení 3:1 na zápasy.

Výborně měli Flames rozjetý i šestý duel. Z úvodního tlaku vytěžili tři branky. "Cítím prázdnotu. Pořád žasnu nad tím, co se stalo a jak rychle se zápas otočil. Nedokázali jsme už zastavit krvácení. Přitom první třetina byla naší nejlepší v play-off, ale nenavázali jsme na ni. Je to těžké," řekl útočník Calgary Mikael Backlund.

Ostrované kontrolovali hru

Islanders se ujali vedení v 11. minutě, přesilovou hru využil Anthony Beauvillier. Stejný hráč v polovině zápasu zvýšil, když zakončil rychlý protiútok bekhendem pod horní tyč. Nick Leddy a Josh Bailey přidali zbývající dva góly v závěru při power play Washingtonu. Semjon Varlamov, jehož Capitals draftovali, si proti svému bývalému klubu připsal 21 zásahů a čisté konto.

Z postupu se na střídačce Islanders radoval trenér Barry Trotz, který před dvěma lety dovedl Washington k zisku Stanleyova poháru. Klub mu poté odmítl zvýšit plat, proto odešel do New Yorku, s Islanders loni vyřadil v úvodním kole Pittsburgh 4:0 a teď si vyšlápl na dalšího favorita.

"Byl jsem trochu rozpolcený, protože mám na tuhle partu hodně krásných vzpomínek. V mé mysli budou pořád šampiony. Teď už ale pracuji pro někoho jiného a chtěl jsem je porazit, protože jsem soutěživý. Nikdy nechcete prohrát," řekl Trotz, pod jehož taktovkou se Islanders vypracovali v jeden z nejlépe bránících týmů soutěže. I v sérii s Washingtonem inkasovali pouze osm branek v pěti duelech.

Capitals se obrat série nepodařil

Washington minule otočil stav z 0:2 na konečných 3:2 a získal první bod. Více však sérii nezdramatizoval. "Odehráli vynikající zápas. Sérii nás stály chyby v prvních zápasech. Zkoušeli jsme se do ní vrátit, ale bylo to náročné. Teď už s tím nic neuděláme, musíme jít dál," uvedl lídr týmu Alexandr Ovečkin. "Náš tým nebyl mentálně ani fyzicky na takové úrovni, aby vydržel praktikovat svou hru delší čas. Dokázali jsme to jen jeden zápas a to je neomluvitelné. Proč tomu tak bylo, si ještě musíme vyhodnotit," dodal trenér Todd Reirden.

Washington skončil od zisku Stanleyova poháru v následujících dvou sezonách už v prvním kole. Chyběly mu i příspěvky Jakuba Vrány, který bodoval v play-off NHL naposledy před dvěma lety ve finále s Vegas. Už loni vyšel naprázdno v sedmizápasové sérii s Carolinou, stejně dopadl i tento rok. Neprosadil se ani ve třech utkáních ve skupině o nasazení, v sérii s Islanders si navíc připsal ve statistice +/- šest záporných bodů. Český útočník byl přitom před přerušením základní části pátým nejproduktivnějším hráčem týmu (25+27).

Islanders se v dalším kole střetnou s Philadelphií nebo Bostonem. Dallas vyzve Colorado.