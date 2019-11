Rittich vychytal Buffalo, Mrázek zaspal úvod a Carolina prohrála

Brankář David Rittich zneškodnil ve středečním utkání NHL 34 střel a dovedl hokejisty Calgary k výhře v Buffalu 3:2 v prodloužení. Vítězství podpořil asistencí Michael Frolík, který v předchozích 13 zápasech nebodoval. Další český gólman Petr Mrázek inkasoval už v úvodní třetině třikrát a s Carolinou prohrál na ledě New York Rangers 2:3. Přihrávku u rozdílové branky si připsal Libor Hájek.

Buffalo překonalo Ritticha ve 27. a 42. minutě a otočilo skóre na 2:1. Z úniku vyrovnal Jimmy Vesey a pak zamířil přesně Victor Olofsson z levého kruhu ke vzdálenější tyči. Calgary brzy odpovědělo dorážkou Matthewa Tkachuka, u jehož trefy si připsal druhou asistenci Frolík. Zápas rozhodl Elias Lindholm v čase 61:17. Rittich vychytal jedenáctou výhru v sezoně, stejně jich má Mrázek. Oba patří v této statistice k nejlepším v NHL.

Calgary uspělo i bez trenéra Billa Peterse, kterého bývalý svěřenec obvinil z rasismu a NHL i klub deset let staré události prověřují. "V kabině jsme si řekli, že se od toho všeho, co se děje mimo led, musíme oprostit. Soustředíme se na tréninky, zápasy a v Buffalu jsme odvedli v tomhle ohledu velmi dobrou práci," řekl kapitán Flames Mark Giordano.

Carolina nezačala dobře, už v páté minutě prohrávala 0:2. V závěru úvodní třetiny posunul Hájek na modré čáře puk Arťomu Panarinovi, jehož střelu usměrnil do branky Adam Fox. Mrázek v dalších dvou třetinách kryl 14 střel, celkově si připsal 22 zákroků.

Carolina snížila na rozdíl jedné branky ve druhé třetině během minuty a půl. Vzápětí měl velkou šanci na vyrovnání Martin Nečas, ale jeho střelu do prázdné branky zastavil Henrik Lundqvist nataženou hokejkou. Švédský gólman, který v součtu základní části i play off chytal tisící zápas, zlikvidoval 41 střel a byl vyhlášen první hvězdou utkání.

"Kdyby to poslal po ledě, bylo by to těžší," komentoval Lundqvist Nečasovu šanci. "Trochu puk zvedl, to jsem potřeboval. Bylo to hodně důležité, protože před tím vstřelili dvě branky a potřebovali jsme udržet do přestávky těsný náskok. Je obrovský rozdíl, když vstupuje do třetí třetiny s vedením," podotkl švédský brankář.

Čeští nahrávači

Washington porazil Floridu 4:3 i díky asistencím Jakuba Vrány a Radko Gudase 4:3. Po akcích českých hráčů získali Capitals ve třetí třetině klíčový náskok. Vránovu střelu vyrazil Sergej Bobrovskij přímo k Larsu Ellerovi, který bekhendem do odkryté branky upravil ve 46. minutě na 3:2.

"Je to trochu zvláštní, protože za poslední měsíc jsem měl spoustu šancí, trefoval jsem tyčky a břevna. Nemohl jsem dát gól. Tentokrát jsem nehrál nějak dobře, tohle byla asi má jediná střela v zápase. Ale jsem za to rád," řekl Eller k akci, díky níž si Vrána připsal stý bod v NHL (51+49). Poté přihrál Gudas skvěle do jízdy na útočnou modrou čáru Brendanu Leipsicovi, který se natlačil před branku a blafákem zvýšil.

Úspěšný nájezd Ondřeje Kašeho nepomohl Anaheimu, který nakonec prohrál na ledě Arizony 3:4. Rozstřel rozhodl ve čtvrté sérii Christian Dvorak, který v základní hrací době vstřelil dvě branky. Kaše se prosadil ve třetí sérii, kdy musel skórovat, aby zápas pokračoval. Uspěl s bekhendovou kličkou i s notnou dávkou štěstí. Gólman Darcy Kuemper zasáhl hokejkou puk, který se od jeho betonu odrazil do branky. Regulérnost trefy stvrdil rozhodčí u videa.

San Jose nastoupilo počtvrté v řadě bez Tomáše Hertla a prohrálo 1:5 s Winnipegem. Českého útočníka trápí zranění, zřejmě má potíže s kotníkem.

"Můžete bez něho hrát pár utkání a přežijete to, ale časem vás to rozhodně dožene," komentoval trenér Peter DeBoer absenci Hertla, který byl před zraněním nejproduktivnějším hráčem týmu s 21 body.

Pastrňák bez bodu

Boston i bez příspěvku Davida Pastrňáka, který se o den dříve blýskl hattrickem, otočil ve třetí třetině zápas v Ottawě a vyhrál 2:1. Bruins zvítězili popáté za sebou a jsou v čele soutěže. Vítězný gól dal Zdeno Chára, který před odchodem do Bostonu nastupoval čtyři roky právě za Ottawu. Fanoušci ho ocenili potleskem ve stoje za 1500. start v NHL, který si připsal tento měsíc. "Tohle jsem vůbec nečekal," řekl Chára.

Nejhorší tým NHL Detroit utržil debakl 0:6 od Toronta, prohrál posedmé v řadě a v posledních dvou utkáních ani neskóroval. Kanadský klub vyslal v zápase 54 střel a dal po třech gólech v první a druhé třetině. Andreas Johnsson zaznamenal tři body (2+1) a Frederik Andersen vychytal první čisté konto díky 25 zákrokům. Maple Leafs prospěla změna trenéra a pod vedením Sheldona Keefea vyhráli všechny tři zápasy.

V sestavě Detroitu byl opět nejvytíženějším hráčem Filip Hronek. Český obránce odehrál 21 minut a společně s Filipem Zadinou byli dvěma ze čtyř hráčů týmu, kteří nebyli na ledě u inkasované branky.

Pittsburgh porazil v divoké přestřelce Vancouver 8:6, přestože prohrával ještě ve 47. minutě 3:6. Hlavními strůjci výhry byli Jevgenij Malkin, který nasbíral pět bodů (2+3), a Jake Guentzel (2+2).

Vegas ztratil v Nashvillu vedení 2:0 a prohrával 2:3, ale tři desetiny před koncem třetí třetiny poslal Max Pacioretty zápas do prodloužení. O výhře Golden Knights rozhodl jubilejním 700. bodem v NHL Paul Stastny. S Peterem Šťastným jsou v historii soutěže třetí dvojicí otec-syn, kteří nasbírali alespoň 700 bodů.