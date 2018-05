Simon pomohl Pittsburghu asistencí, Nashville vyhrál venku

Útočník Dominik Simon přispěl jednou asistencí k čtvrteční výhře Pittsburghu 3:1 nad Washingtonem a série 2. kola play off NHL je vyrovnaná 2:2 na zápasy. Stejný stav platí i v souboji Winnipegu a Nashvillu, který uspěl ve čtvrtém utkání na ledě soupeře 2:1.

V Pittsburghu se skóre poprvé změnilo v polovině zápasu. Střela Simona byla zblokována, ale puk se dostal k Jakeu Guentzelovi, který zblízka nezaváhal. Útočník Pittsburghu zaznamenal už dvacátý bod v play off, naposledy nasbírali ve vyřazovací části takový počet v deseti zápasech a méně Wayne Gretzky a Mark Messier. "Cítím, že mě puky nějak přitahují," prohlásil Guentzel.

Právě po faulu Guentzela ale vzápětí vyrovnal z mezikruží T.J. Oshie. Ještě ve druhé třetině udeřil v přesilové hře i Jevgenij Malkin a na rozdíl od druhého utkání tentokrát stálo při Pittsburghu štěstí. Rozhodčí původně branku neuznali, ale záběr u videa prokázal, že dorážku ruského útočníka zastavil gólman Braden Holtby vyrážečkou několik centimetrů za brankovou čárou.

"Bezprostředně po akci jsem si myslel, že to nebyl gól. Neviděl jsem, že by puk prošel za brankovou čáru. Štvalo mě to, protože to byla dobrá šance. Už minule jsem trefil tyč (za stavu 3:2 a Washington otočil na konečných 3:4) a teď před dorážkou zase. Ale naštěstí záznam ukázal, že to byl gól," oddechl si Malkin. "Jsem rád. Ale hlavně je skvělé, že jsme vyhráli. Šlo o důležitý zápas, přistupovali jsme k němu tak, jako by byl sedmý v sérii," dodal.

Výhru obhájců Stanleyova poháru zpečetil gólem do prázdné branky Guentzel, který se v produktivitě play off přetahuje o vedení s Davidem Pastrňákem a českému útočníkovi opět odskočil s bilancí 10+11. Havířovský rodák má o dva body méně (5+14).

Klíčem k úspěchu Pittsburghu také bylo, že ubránili Alexandra Ovečkina, který v utkání dokonce ani nevystřelil. To se vyhlášenému kanonýrovi stalo v play off teprve potřetí ze 107 odehraných utkání. Ovečkin postrádal v elitním útoku Toma Wilsona, který si odpykal první ze tří utkání suspendace.

Capitals opět potvrdili, že jim nejdou utkání, ve kterých vedou 2:1 v sérii. Pohoršili si v nich na 6:11. "Věříme si celý rok. Prohra s námi vůbec neotřese. Naší největší devízou je, že se umíme sebrat z prohry a také nelétáme vysoko, když vyhrajeme. Budeme se soustředit, abychom příště hráli zase naši hru. Nemyslím si, že někdo uvažuje jinak," řekl Holtby. "Jsme pozitivní. Mrkneme na video a rozebereme si, kde nám nejvíce škodí a kde mají naopak největší slabiny. A budeme toho chtít využít, doplnil Oshie.

Nashville se gólově prosadil na konci první a druhé třetiny. Skóre otevřel Ryan Hartman a v přesilové hře zvýšil obránce P. K. Subban střelou od modré čáry. Hostující gólman Pekka Rinne, který v předchozích dvou zápasech inkasoval devět branek, držel čisté konto až do poslední minuty. V ní zdramatizoval zápas Patrik Laine trefou mezi betony.

"Soustředili jsme se na poctivou obranu a to se nám povedlo. Předvedli jsme úžasný týmový výkon, odehráli jsme slušně celý zápas. Je to důležitá výhra," radoval se Rinne, který kryl 32 střel a byl první hvězdou utkání. Finský gólman se blýskl několikrát skvělými zákroky, za bezgólového stavu dokonce chytil puk, který pomalu směřoval do odkryté branky, koncem hole.

Winnipeg doma prohrál poprvé od 27. února, od té doby vyhrál 13 utkání. "My jsme odvedli skvělou práci, oni také. Ne náhodou se utkávají dva nejlepší týmy Západní konference (i základní části). Očekávám bitvu až do konce. Teď je naším cílem, abychom venku zase ukradli jeden zápas," uvedl gólman Winnipegu Connor Hellebuyck.