Skórující gólman v NHL? V budoucnu nic neobvyklého

Co je největším snem elitního brankáře? Možná byste tipovali udržení čistého konta co nejdelší možnou dobu nebo předvedení zákroků z říše snů, o kterých se bude mluvit roky. Jenže touhy mužů v maskách jsou jiné. Většina si ve své kariéře přeje aspoň jednou vstřelit branku. Dříve téměř sci-fi, dnes dosažitelný cíl.

Brankářský čaroděj Mike Smith je jedním z neuznávanějších gólmanů světa. Jemu se sen splnil v roce 2013, tehdy v barvách Arizony. Kanaďan se trefil do prázdné kasy Detroitu v poslední desetině vteřiny, když poslal přesnou střelu přes celé hřiště. Fanoušci šíleli, pro Smitha to byla třešnička na dortu v jeho skvostné kariéře. Je však prozatím tím posledním, kterému se husarský kousek povedl.

Odvaha zariskovat

V celé historii nejslavnější hokejové soutěže najdeme pouze čtrnáct případů, kdy se gólman trefil do branky soupeře, v polovině z nich to bylo s přispěním soupeře. Jen sedm branek bylo čistých, puk doputoval do svatyně soupeře přes celé kluziště, bez nešťastné teče protihráče.

Díky dnešnímu nastolenému trendu riskantnější hry se diváci nejspíš brzy dočkají rozšíření elitní sbírky. Trenéři zámořských týmů stále častěji sahají k odvolání brankáře mnohem dříve, než tomu bylo v minulosti. Pokud mančaft ke konci zápasu prohrává, stále častěji sahá k riskantnímu řešení, které však často sklízí ovoce. Do konce zápasu zbývají minuty a není co ztratit, tak proč to nezkusit?

K odvážné parádičce se uchýlil i někdejší kouč Colorada Avalanche Patrick Roy a odstartoval tím novou éru. Bývalý elitní brankář severoamerické NHL odvolal gólmana celých třináct minut před závěrečným hvizdem v době, kdy klub z Denveru prohrával o tři branky. Mínus jeden v brance znamená plus jeden na hřišti, což zvlášť při početní převaze může být klíčové.

Skupina vyvolených

"No jasně, přemýšlím o tom úplně pokaždé," řekl oficiálnímu webu NHL.com gólman Nashvillu Pekka Rinne. "Kdykoli druhý tým hraje v šesti a s prázdnou klecí, hned to mám v hlavě, i když třeba vedeme o jediný zásah. Časem se to určitě někomu povede znovu, potřebujete k tomu jen nějakou rychlou příležitost," věří v úspěch finská hvězda Predators.

"Je to opravdu malá skupina vyvolených, mezi které by se chtěl dostat každý brankář," neskrývá svoji touhu po vstřelené brance strážce svatyně Minnesoty Alex Stalock. Ani on není výjimkou, když byla příležitost, skórovat se pokusil. Zatím však bez úspěchu.

Ke šťastlivcům, kterým se podařilo usměrnit puk do branky soupeře, patří gólman Chicaga Cam Ward. "Všichni gólmani dnes umí lépe pracovat s pukem, což jim může pomoci," má jasno čtyřiatřicetiletý Kanaďan, který se zapsal do statistik gólem odraženým z hole Ilji Kovalčuka.

Snad se brzy dočkáme dalších podobných kousků a branka z hole gólmana nebude ničím ojedinělým.