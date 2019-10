Skvělý vstup Caroliny do sezony NHL. Táhne ji gólman Mrázek

Český hokejový brankář Petr Mrázek vychytal 17 úspěšnými zákroky výhru Caroliny v pátečním utkání NHL nad New York Islanders 5:2. Hurricanes tak uspěli i v pátém utkání v nové sezoně a prožívají nejlepší začátek v klubové historii. Asistenci u vítězného gólu Erika Hauly v 36. minutě si připsal útočník Martin Nečas.

"Naše bilance je vcelku bezvýznamná. Snažíme se prostě vyhrát každý zápas, taková je mentalita našich hráčů," řekl kouč Caroliny Rod Brind’Amour.

Hosté z New Yorku díky dvěma přesilovkovým brankám dvakrát dotáhli náskok Caroliny. Nejdříve na gól Teuva Teräväinena odpověděl Brock Nelson a na branku Bretta Pesceho zareagoval Johnny Boychuk. Necelých pět minut před koncem druhé třetiny ale po Nečasově nahrávce vybruslil z rohu před branku Haula a nadvakrát překonal brankáře Thomase Greisse.

Domácí potom udeřili v poslední minutě druhé i třetí dvacetiminutovky - na 4:2 zvýšil obránce Dougie Hamilton a výsledek při power play do prázdné branky Islanders zpečetil ruský útočník Andrej Svečnikov. Mrázek, který se zatím pravidelně střídá s Jamesem Reimerem, si připsal třetí výhru v sezoně.

Nahrávku u klíčové branky si připsal také Ondřej Kaše z Anaheimu, který zvítězil v Columbusu 2:1. V 35. minutě připravil odchovanec Kadaně při brejku střeleckou pozici pro beka Cama Fowlera, který zvýšil na 2:0.

Ducks čtvrtou výhrou v pěti duelech vyrovnali svůj nejlepší vstup do sezony v historii. Zároveň stanovili jiný klubový rekord - v pěti zápasech na startu ročníku obdrželi pouhých šest branek.

K pevné obraně Anaheimu tentokrát přispěl zkušený brankář Ryan Miller, který v sezoně chytal poprvé. Proti Blue Jackets zaznamenal 26 zákroků a inkasoval jediný gól, i když mu také dvakrát pomohla branková konstrukce.

Millera překonal pouze Pierre-Luc Dubois v závěru druhé třetiny. Centr Columbusu svým gólem ale pouze snížil na konečných 1:2. Tři a půl minuty před ním otevřel skóre ve vlastním oslabení Jakob Silfverberg, který v brejku dorazil do branky střelu Rickarda Rakella.

Druhý gól hostů krátce poté vstřelil Fowler. Kaše zavezl puk po pravé straně do pásma a na pravém kruhu ho posunul za sebe na Fowlera, jehož rána se zastavila až v síti. "Myslím, že tři nebo čtyři minuty jsme přestali být trpěliví, a to nás nakonec stálo celý zápas," řekl kapitán Blue Jackets Nick Foligno.

Významný zápas odehrál kapitán Anaheimu Ryan Getzlaf, pro kterého to bylo 989. utkání v dresu Ducks. Tím se Getzlaf stal klubovým rekordmanem a předčil bývalého spoluhráče z útoku Coreyho Perryho, který se v létě přesunul do Dallasu.

Výtečný start potvrdilo i Buffalo, které i v pátém zápase bodovalo a celkově je jen o bod horší než stoprocentní Carolina. K výhře 3:2 po nájezdech nad Floridou značným dílem přispěl brankář Linus Ullmark, který si připsal 41 zákroků. V rozstřelu rozhodl o výhře Sabres kapitán Jack Eichel.

"Jsou to důležité dva body. Linus odchytal parádní zápas, dělal v bráně všechno pro to, abychom to dotáhli k výhře," prohlásil domácí útočník Kyle Okposo, který byl se dvěma asistencemi druhou hvězdou utkání právě za Ullmarkem.

Úvodní gól zápasu padl až v závěru druhé třetiny, po souhře čtvrté formace Buffala se prosadil Johan Larsson. Dvě minuty po začátku třetí části domácí vedli už o dva góly, další výpad čtvrté lajny skončil brankou obránce Marca Scandelly.

Florida snížila zásluhou Jevgenije Dadonova a 11 sekund před sirénou srovnala, když se trefil Mike Hoffman. "Hráli jsme už trochu zoufale, ale přesně tak, jak jsme chtěli. Cpali jsme puky na branku, měli dobré akce," řekl střelec vyrovnávacího gólu Hoffman. Panthers ve třetí části soupeře přestříleli jasně 19:4.

Prodloužení nerozhodlo, takže přišly na řadu nájezdy. Hned první proměnil Jack Eichel, načež Ullmark kryl dva pokusy Floridy. Ve třetí sérii se prosadil také Casey Mittelstadt a bod navíc tak získali Sabres. V jejich sestavě nechyběl Vladimír Sobotka, ani v pátém zápase ale nebodoval.