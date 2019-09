Trapas v NHL: Rozhodčí vyloučil hráče Tampy, ta ale nehrála

I když se v zámoří hrají teprve přípravné zápasy, i tak jsou dosti sledované. Hokejisté bojují o místo v sestavě a šanci zahrát si slavnou NHL. Z utkání mezi Montrealem a Floridou si však diváci nebudou pamatovat žádnou speciální akci hráče, nýbrž úsměvný moment, o který se postaral rozhodčí.

Běžela desátá minuta zápasu, když se Jonathan Ang z Floridy provinil podrážením vůči útočníkovi Canadiens Paulu Byronovi. Hlavní sudí si faulu správně všiml a zapískal. V zámoří je tradicí, že se po poslání hráče na trestnou lavici oznámí divákům důvod.

Hlavní rozhodčí předsezonního duelu byl Dan Kelly, jenž je v řemeslu nováčkem. Když poslal Anga za katr, otočil se k divákům a do mikrofonu pronesl: Vyloučený hráč z týmy Tampy Bay, číslo 82. Když to zaslechl trenér kanadského celku Claude Julien, přivolal si sudího a dal mu to s úsměvem patřičně sežrat.

It's the preseason for all of us... even rookie ref Dan Kelly, who called a penalty against Tampa during Panthers/Habs: pic.twitter.com/rESKLpk7YK