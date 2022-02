Útočníci Kaše a Kämpf svými góly pomohli Torontu k výhře v Seattlu

Český útočník Ondřej Kaše vstřelil vítěznou branku hokejistů Toronta na ledě Seattlu. K výhře 6:2 pomohl také David Kämpf, který dal v oslabení pátý gól kanadského týmu. Gólman Petr Mrázek po prohře ve Vancouveru do utkání nezasáhl.

Hokejistům Seattlu premiérový zápas proti Torontu nevyšel. Maple Leafs o vysoké výhře nad nováčkem NHL rozhodli již v první třetině, kterou vyhráli 3:1. Na úvodní branku Alexandera Kerfoota odpověděl Calle Järnkrok, na další dvě trefy Maple Leafs již domácí reagovat nedokázali. Vedení hostům vrátil Michael Bunting a dvoubrankový náskok zařídil v 15. minutě Kaše. Rodák z Kadaně šťastnou tečí bruslí využil přesilovou hru, prosadil se podruhé za sebou a vstřelil desátý gól v sezoně.

"Naše speciální formace na přesilovky a oslabení rozhodly. Byla zábava kluky na ledě sledovat, v početních výhodách naprosto dominovali," pochvaloval si trenér Maple Leafs Sheldon Keefe.

V dalším průběhu zápasu dokázal Kraken nápor Maple Leafs přibrzdit, kontaktního gólu se ale nedočkal. Stříleli naopak hosté. Ve 30. minutě využil i druhou nabídnutou přesilovou hru Mitchell Marner a v čase 43:37 zvýšil již na 5:1 Kämpf.

Český útočník těžil z výborné práce Marnera, který v oslabení získal kotouč na obranné modré čáře, dostal se do samostatného úniku, místo zakončení ale přenechal puk dojíždějícímu českému centrovi. Kämpf snadno trefil odkrytou branku a oslavil svůj šestý gól v tomto ročníku.

Marner proti Seattlu zaznamenal 400. bod v NHL a připojil se ke Connoru McDavidovi, který byl doposud jediným hráčem draftovaným v roce 2015, jenž na tuto metu dosáhl. "Je to krásný úspěch. Musím poděkovat rodičům a dalším lidem, bez kterých bych ho nikdy nemohl dosáhnout," řekl čtyřiadvacetiletý Kanaďan, kterého si Maple Leafs v roce 2015 vybrali jako čtvrtého v pořadí.

McDavid v pondělí pomohl gólem Edmontonu k výhře 3:0 na ledě San Jose a rozšířil svou sbírku již na 638 bodů (219+419). V dresu Sharks odehrál přes 18 minut Tomáš Hertl. Český útočník třikrát prověřil brankáře Stuarta Skinnera, ale ani jednou neuspěl. Skinner kryl i zbylých 17 pokusů San Jose a vychytal první čisté konto v NHL.

Ani v souboji Chicaga s Winnipegem čeští hokejisté nebodovali. Blackhawks s Dominikem Kubalíkem porazili Jets, za které hrál Kristian Reichel, 3:1 a vyhráli druhý z posledních tří zápasů. Strůjcem vítězství byl brankář Marc-André Fleury, který kryl 31 střel.

Zápas Minnesoty s Detroitem (7:4) rozhodl hattrickem Matt Boldy. Dvacetiletý nováček ke třem gólům přidal asistenci a za 13 zápasů v NHL získal 14 bodů. "Je to neuvěřitelné. Byl to pro mě opravdu velký zápas, ale snažím se trochu uklidnit. Potřebuji si přenést sebevědomí do dalšího zápasu proti Winnipegu," řekl Boldy, jenž byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

K osmé výhře z posledních devíti zápasů pomohli Wild třemi body Kirill Kaprizov (2+1) a Mats Zuccarello (0+3). Filip Zadina v dresu Red Wings odehrál bezmála 14 minut, během kterých se neprosadil.