V brance jsem se nudil, chválil Hart spoluhráče. Prahu si oblíbil

V průběhu minulé sezoně vytvořila Philadelphia nepříliš lichotivý rekord NHL v počtu brankářů, které nasadila do hry. Bylo jich osm a figuroval mezi nimi i mladý Carter Hart, který byl v akci nejčastěji. Právě jednadvacetiletý Kanaďan dostal šanci v utkání NHL Global Series v Praze a měl výrazný podíl na tom, že hokejisté Flyers vstoupili do sezony proti Chicagu vítězně.

Hart se pod páteční výhru 4:3 podepsal 28 úspěšnými zákroky a v závěru ustál velkou snahu Blackhawks o vyrovnání. "Cítil jsem se až nečekaně dobře, i když to pro mě samozřejmě nebylo snadné. Poprvé v kariéře jsem chytal vstupní zápas do sezony NHL, navíc v cizí zemi a v tak parádní atmosféře. Ale pokaždé se připravujete stejně, ať se děje cokoliv. Pořád je to hokej. Jsem moc rád, že jsme ukázali, jak nebezpečným týmem můžeme být," uvedl Hart v rozhovoru s novináři.

Za hodně důležitý považoval první gól, byť na něj soupeř dokázal velmi rychle zareagovat a vyrovnal. "Nastoupili jsme na ně dobře. Fantastický zápas odehrál Travis Konecny, který dal dva góly. Všichni jsme do toho ale dávali maximum po celý zápas. Nejlepší pasáž jsme odehráli ve druhé třetině, kdy soupeř neměl vůbec nic. Snad 12 minut jsem tam jen stál a nudil se. Teď vážně - opravdu jsme perfektně makali, bojovali, hráli dobře na obou koncích hřiště. Pro nás je to super vstup do sezony," řekl Hart.

Na atmosféře se nijak zvlášť nepodepsalo neutrální prostředí. V hledišti se mísily dresy Flyers i Blackhawks. "Bylo to super. Podpora tady byla obrovská. Je skvělé vidět, jak moc pro lidi v Česku hokej znamená. Hodně se tady fandilo hlavně domácím českým hráčům. Všiml jsem si, že když měl některý z nich puk, hned to hučelo. Nejvíc to bylo samozřejmě patrné u Jakea (Voráčka). Bylo vidět, jak ho tady fanoušci milují, jak velká hvězda Kuba Voráček ve své zemi je. Tohle vítězství je hlavně pro něj," uvedl Hart.

Vedle zápisu do kolonky vychytaných vítězství si ze zápasu odnesl také velkou zkušenost. A to z celé cesty, kterou tým kvůli startu sezony v Evropě absolvoval.

"Hlavní jsou body. Teď nás čeká dlouhá cesta domů, každopádně to ale stálo za to. Ty dny v Česku byly prostě úžasné. Jake byl báječný hostitel, vzal nás na krásná místa. Měl jsem tady asi nejlepší steak svého života. Ochutnal jsem taky řízek, který mi moc chutnal. Zkusil jsem i plzeňské pivo, i když jinak pivu moc neholduju. Nebylo vůbec špatné. Budu se sem rád vracet," ujistil Hart.