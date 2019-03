Ve stopách Jágra. Chytil následuje v Rangers svůj idol

Na podzim spustil v New Yorku mánii podobnou jako jeho kariérní vzor. Filip Chytil se v NHL trefil pětkrát za sebou a spustil podobné šílenství po českém hokejistovi jako kdysi Jaromír Jágr, když místním Rangers dělal kapitána. Talentovaný mladík se snaží v zámoří přiblížit svému vzoru. Nyní sice vypadl na chvíli ze základní sestavy, ale už se do ní vrátil. Podle trenéra Davida Quinna se jedná o standardní záležitost.

Když začíná každý malý kluk s hokejem, chce být v budoucnu jako Jaromír Jágr. Ani Filip Chytil není výjimkou. Na rozdíl od ostatních si ale dál plní svůj sen a hraje slavnou hokejovou ligu v zámoří. Dokonce i v týmu, kde kladenská 68 zažila jednu z nejlepších sezon v kariéře. V dresu Rangers nasbíral v ročníku 2005/2006 123 bodů (54 + 69). "Pro všechny v Česku je velkým idolem. Je to jeden z nejlepších hráčů nejen v naší zemi, ale i v historii NHL. Nemůžu si pomoci, ale oceňuji vše, co udělal," řekl devatenáctiletý teenager na adresu hokejové legendy.

Chytil Jágra v dosti ohledech připomíná. Má podobný typ těla jako on, také hraje stylem, který je nejproduktivnějšímu Evropanovi v NHL vlastní. Oba mají shodnou výšku 189 centimetrů. "S mou velikostí se snažím dělat stejné věci jako on, kdy je při hře silný na obou stranách kluziště," prozradil Chytil. "Musím používat tělo i výšku a dělat drobné detaily. Když jsem sledoval Jágra, byl strašně dobrý v tom, jak si chránil puk tělem, v téhle věci byl jedním z nejlepších," dodal mladík v dresu New York Rangers.

Kroměřížský rodák si prošel loni nováčkovskou sezonou, kdy si připsal prvních devět zápasů v NHL, ve kterých nasbíral tři body (1 + 2). Letos zatím vynechal pouze čtyři duely a ve zbylých 61 získal 21 bodů za deset gólů a jedenáct asistencí. "Má skvělou rychlost, ruce a hlavu na ramenou. Všechny tři věci u něj fungují opravdu dobře," podotkl trenér Rangers David Quinn. "Hodně hráčů má tyhle aspekty taky, ale nemohou je spojit. U Filipa ale ruce, hlava i nohy pracují společně," uvedl kouč aktuálně třináctého celku východní konference.

Musí vyzrát

"Myslí rychle a může tak i hrát. Navíc má schopnosti vytvořit si útočnou akci sám pro sebe," upozornil trenér Rangers, což mimochodem dokáže i Jaromír Jágr především díky své hře tělem. Chytilovy přednosti kvitují i jeho spoluhráči. "V první chvíli byl trochu na vážkách, ale teď už se přizpůsobuje, bruslí. Už je to velký chlap, silný, rychlý a má zkušenosti," vysvětlil útočník Jesper Fast, kterému se na českému útočníkovi líbí zejména jeho bruslení.

Devatenáctiletý teenager už si zvykl na přísný harmonogram NHL a také přijal, že ho trenér Quinn občas i posadí. Málokdo by od mladíka čekal, že formu, kterou měl v listopadu, udrží po celou sezonu. "Konzistence je nejdůležitější věc pro mladého hráče. V mládí všem stačí pouze talent a fakt, že má v moci puk častěji než ostatní, proto získával tolik bodů. Na současné úrovni je to však mnohem obtížnější a myslím, že se někdy musí naučit tvrdé práci, jak porozumět tomu, že je zapotřebí mít úspěch každý den," prohlásil Quinn.

Trenér Rangers se vyjádřil i k tomu, proč v některých zápasech nechal Chytila sedět. "V letošním roce udělal hodně pokroků, ale musel také udělat krok zpět. Pro devatenáctileté hráče je to velmi časté, když hrají v NHL," vysvětlil Quinn. Českého mladíka podpořil i Fast. "Je to ještě malé dítě, které se učí, a má před sebou velkou budoucnost. Myslím, že bude účinným hráčem pro tuto ligu," vyjádřil se Fast na Chytilovu adresu. Až centr z Kroměříže vyzraje, může být klidně tahounem Rangers, jako býval kdysi Jaromír Jágr. Budoucnost New Yorku je i v něm.