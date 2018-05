VIDEO: Emoce v Tampě. Kučerov kopl soupeře bruslí do nohy

Neunesli další porážku. Hokejisté Tampy prohráli i druhé finálové utkání Východní konference kanadsko-americké NHL, když podlehli 2:6 Washingtonu. Nelichotivý stav se odrazil i na chování domácích hráčů, kteří v některých momentech neudrželi emoce na uzdě. Cedric Paquette poslal po zákroku Michala Kempného ke střídačce Capitals ironický polibek, Nikita Kučerov zase kopl soupeře bruslí do nohy.

Opět nepotvrdili roli favorita. Hokejisté Tampy Bay po úvodní porážce finálové série s Washingtonem nevyužili ani v noci z neděle na pondělí domácího prostředí a do hlavního města Spojených států budou cestovat s nelichotivou ztrátou dvou zápasů.

Tým kouče Jona Coopera musel už po osmadvaceti vteřinách dotahovat skóre, když se prosadil kanadský útočník Tom Wilson. Přestože domácí ještě během první třetiny duel otočili, na dalších pět branek Capitals již nedokázali zareagovat.

A zasáhla je pořádná frustrace. Cedric Paquette neudržel po faulu Michala Kempného ze sedmé minuty prostřední části emoce na uzdě a poslal směrem ke střídačce soupeře provokativní polibek.

Paquette's reaction headed back to the bench after being cross checked in the face pic.twitter.com/WtZzCHpsY7