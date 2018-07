VIDEO: "Kempsi, užij si to!" Ovečkin poslal do Čech Stanley Cup

Už se to blíží. Nejslavnější hokejová trofej zamíří po třech letech opět do České republiky. Na cestu směr střední Evropa ji poslal ruský útočník Alexandr Ovečkin, jenž si s vysněným pohárem užil hodně zábavy. Už za pár hodin si Stanley Cup vyzvedne obránce Michal Kempný, ve středu ho bude moct rodině ukázat i mladíček Jakub Vrána.

Vítězství Washingtonu ve finále Stanley Cupu obletělo celý svět. A to nejen díky samotným zápasům, velkou zásluhu na tom měl i kapitán týmu Alexandr Ovečkin. Ruský borec ovládl nejslavnější hokejovou soutěž světa vůbec poprvé v kariéře, a tak rozjel bujaré oslavy.

Prestižní pohár během prvního víkendu vůbec nespustil z očí. Vzal jej s sebou na diskotéku, spal s ním v letadle, dokonce ho dostal i do své postele. Obrázky z těchto událostí se staly hitem celého internetu. Nyní dvaatřicetiletý bruslař pobavil fanoušky znovu.

Den poté, co Stanleyův pohár ukázal příznivcům v rodné Moskvě, kde momentálně probíhá fotbalový šampionát, totiž vysněnou trofej dle domluvy poslal do České republiky. Jeho loučení s nejnovějším a dost možná i nejlepším "kamarádem", na něhož netrpělivě čeká Ovečkinův spoluhráč Michal Kempný, bylo velice emotivní.

"Kempsi, tohle je pro tebe. Bav se, je to kurv* neskutečné! Užij si to, brácho," řekl hvězdný střelec, než uložil pohár do cestovní truhly. To ale nebylo vše, hned vzápětí totiž kýženou trofej políbil. "Uvidíme se příští rok, hezky se vyspi. Budeš mi chybět," dodal.

Vyfotit se s cennou trofejí budou moci také čeští fanoušci, k vidění bude už během úterního odpoledne v hale brněnské Komety, kam ji donese již zmíněný Michal Kempný.