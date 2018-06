VIDEO: Nefalšovaná radost. Ovečkin se dočkal Stanley Cupu

Konečně se dočkali. Hokejisté Washingtonu ovládli páté finálové utkání na ledě Las Vegas a poprvé v klubové historii získali slavný Stanley Cup. Z něj se patrně nejvíce radoval kapitán Alexandr Ovečkin, jenž na tuto trofej čekal celou kariéru. Právě on jí poté jako první zvedl při oslavách nad hlavu a celé vyprodané hale ukázal, jak moc po ní toužil.

Během své kariéry už nasbíral osm medailí z mistrovství světa, uspěl na juniorských šampionátech i v ruské Kontinentální hokejové lize. Nyní se Alexandr Ovečkin ve svých dvaatřiceti letech konečně dočkal také Stanley Cupu. Nejprestižnější trofeje v nejlepší soutěži na světě.

Přestože někteří kritici i během letošního play-off zámořské ligy tvrdili, že zkušený hokejista není správným lídrem pro rozhodující zápasy, "Alexandr Veliký" jim dokázal, že se krutě mýlili. Ve finálové sérii, v níž jeho Washington porazil skvěle hrajícího nováčka z Las Vegas, dokázal posbírat pět bodů, kterými zásadně přispěl k závěrečnému triumfu.

A po závěrečné siréně, jež definitivně rozhodla o tom, že si Capitals připíší svou premiérovou trofej, neskrýval nadšení. Symbolicky to byl právě kapitán úřadujících šampionů, kdo ve velké euforii a se slzami v očích převzal vysněný pohár. Následující okamžiky pak zahřály u srdce každého fanouška.

Ruská hvězda se podělila o své dojmy i s novináři, kterým po oslavě na ledě sdělila aktuální pocity. "Je to jako sen, nedokážu popsat, jak se cítím. Bylo to těžká a dlouhá sezona. Tvrdě jsme celá ta léta dřeli. Hráli jsme jako jeden tým a drželi se systému. Je to neuvěřitelné," řekl.

Kromě samotného triumfu si moskevský rodák v letošní sezoně připsal řadu dalších úspěchů. V dubnu se například stal prvním hráčem Capitals, jenž za tento klub odehrál 1000. utkání v základní části. Jako dvacátý hráč v dějinách NHL poté pokořil magickou hranici 600 gólů. A aby toho nebylo málo, po rozhodujícím utkání s Las Vegas převzal jako druhý Rus v historii cenu Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče celého play-off.

V dalších sezonach se tak může čistě bavit hokejem. Kromě zisku cenného kovu z olympijských her už totiž dosáhl prakticky všeho, co mohl.