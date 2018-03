VIDEO: Účetní vychytal výhru! V dresu Chicaga zářil "nový" gólman

Premiéra jako řemen. Navíc nečekaná a vítězná. Šestatřicetiletý brankář Scott Foster nejprve podepsal s Chicagem zkušební kontrakt, o pár desítek minut později už vyjel na led do svého prvního duelu NHL. V dresu Blackhawks vychytal proti Winnipegu vítězství a stal se první hvězdou. Obvykle přitom pracuje jako účetní. Původně měl jen krýt záda svému spoluhráči.

Fanoušci Chicaga zažili při čtvrtečním duelu s Jets hodně kuriózní chvíle. Během předzápasové rozcvičky se totiž zranil gólman Anton Forsberg a do branky musel nastoupit mlaý debutant Collin Delia.

Aby Blackhawks splnili pravidlo a měli na střídačce náhradního brankáře, podepsali těsně před utkáním amatérský kontrakt s šestatřicetiletým Scottem Fosterem, jenž běžně pracuje jako účetní.

Delia odehrál v kleci Chicaga šestačtyřicet minut a za stavu 6:2 pro svůj tým opustil branku kvůli křečím. Na plac se tak na samotný závěr dostal právě i Foster. Ten nebyl nikdy ani draftován a naposledy působil v univerzitní lize NCAA v roce 2005.

"Šok přišel ve chvíli, kdy jsem se musel převléknout, pak už si na nic nevzpomínám. Je to sen, který mi už nikdo nevezme. Můžu jít domů a říct to dětem, které to zase budou vyprávět kamarádům," rozplýval se před novináři.

V chicagské svatyni navíc nebyl jen pro parádu. Zarazil hned sedm pokusů Winnipegu a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. "Pro nikoho není snadné jít do hry po skoro 50 minutách, natož pak pro někoho, kdo v soutěži ještě nikdy nechytal. Byl to pro něho velký okamžik," chválil "pana účetního" trenér soupeře Paul Maurice.

"Před pár hodinami jsem seděl u počítače a teď tady stojím před vámi poté, co jsem si zachytal v NHL," vyprávěl šťastně. Foster si tak "na stará kolena" splnil velký sen. Zahrál si NHL a navíc i pomohl k triumfu. Na neuvěřitelný zážitek bude ještě hodně dlouho vzpomínat.