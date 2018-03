Voráček pomohl k výhře, Chlapík dal první gól v lize

Hokejový útočník Filip Chlapík vstřelil ve dvanáctém startu v NHL svůj první gól v soutěži. Radost mu ale pokazil výsledek Ottawy, se kterou podlehl doma Edmontonu 2:6. Ve čtvrtečním programu ligy se prosadil i Jakub Voráček, který pomohl Philadelphii brankou k výhře 4:3 nad New Yorkem Rangers.

Chlapík, který měl před utkáním na kontě dvě přihrávky, tečoval v 55. minutě střelu Mariána Gáboríka a snížil na 2:5. U premiérové trefy českého útočníka si připsal ještě Bobby Ryan pětistou asistenci v soutěži. "Říkal mi to už před minulým zápasem, že pokud mi nahraje na můj první gól, bude to jeho pětistá přihrávka. Jsem šťastný, že jsem toho součástí a že jsem mohl být u této jeho mimořádné chvíle," uvedl Chlapík.

Skóre poté uzavřel Connor McDavid, hlavní hrdina zápasu, který si připsal dvě branky a na další dvě přihrál. Lídr Edmontonu si v produktivitě soutěže vylepšil statistiky na 36 gólů a 58 asistencí a k vedoucímu Nikitovi Kučerovovi se přiblížil na rozdíl jediného bodu.

"McDavid rozhodl zápas," konstatoval kouč Ottawy Guy Boucher. "Neměli jsme nikoho, kdo by ho ubránil. Mladí ze sebe vydali to nejlepší, ale nestačilo to. Tohle se stává, když vám chybí zkušenosti," dodal trenér, který v zápase postrádal Erika Karlssona. Jeden z nejlepších obránců ligy dostal volno, poté co s manželkou přišli o nenarozeného syna.

Voráček ukázal, že patří nejen k nejlepším nahrávačům v lize, ale že má i tah na branku. Kladenský odchovanec bojoval s přesilou Rangers, a i když jeho střelu z mezikruží obránci Rangers zblokovali, tak se dostal k odraženému puku a skóroval. Vzápětí zvýšil vedení Flyers na 3:1 Travis Konecny, který tečoval střelu Radka Gudase.

V brance Philadelphie upřednostnil trenér Dave Hakstol Alexe Lyona před Petrem Mrázkem, který byl ve dvou z posledních tří startů střídán. "Podal velmi slušný výkon," pochválil kapitán Claude Giroux Lyona, který v desátém startu v soutěži kryl 33 střel. Mrázek, kterého klub získal, protože měl první dva brankáře zraněné, bude mít brzy další konkurenty. Michal Neuvirth už začal s tréninky a Brian Elliott bude na marodce ještě zhruba dva týdny.

Vrána s Hertlem asistovali

Další dva čeští hráči asistovali u vítězných branek. Jakub Vrána vybojoval na obranné modré čáře puk a v rychlém protiútoku dva na brankáře přihrál Brettu Connollymu. Ten vstřelil jediný gól zápasu, kterým Washington vyhrál v Detroitu.

"Čekal jsem ještě alespoň jednu přihrávku," řekl gólman Detroitu Jimmy Howard a přiznal, že se soustředil na Vránu a jeho střelu z první. "Vůbec jsem nečekal, že by mohla přijít střela. Překvapili mě," přiznal. Na druhé straně si připsal Philipp Grubauer třetí nulu v sezoně. I když šlo na něho 39 střel, po utkání tvrdil, že odchytal jednoduchý zápas, protože všechny pokusy domácích dobře viděl.

Tomáš Hertl získal kotouč po výborném zásahu brankáře Martina Jonese a založil rychlý protiútok, který zakončil Logan Couture. Útočník San Jose rozhodl v prodloužení o výhře domácích 2:1 nad Vegas.

Asistenci zaznamenal ještě Ondřej Palát, který přispěl k výhře Tampy Bay 7:6 na ledě New Yorku Islanders. Lightning se bodově vyrovnali v čele soutěže Nashvillu, který doma podlehl Torontu 2:5.

Ruta minus tři

Los Angeles, které před utkáním drželo v Západní konferenci poslední postupové místo do play off, zvítězilo v Coloradu jednoznačně 7:1 díky střeleckému koncertu Anžeho Kopitara. Slovinský útočník je prvním hráčem Kings od roku 1993, který nasázel v jednom utkání čtyři branky. Před 25 lety se stejný kousek povedl Lucu Robitailleovi.

Brankář Caroliny Cam Ward obdržel možná nejkurióznější gól sezony. Puk, který nahodil Alex Goligoski, chtěl obráncům zastavit u zadního mantinelu, ale nevšiml si, že mu uvízl v brusli. S ní se dostal při návratu do branky za čáru a rozhodčí poté po poradě u videa klasifikovali celou situaci jako gól Arizony. Hurricanes nakonec kuriózní trefa, po které vedli jen 2:1, nemusela mrzet, protože vyhráli 6:5 gólem z předposlední minuty.

Columbus porazil Floridu 4:0 a připsal si desátou výhru v řadě. Vancouver po sérii sedmi prohrách zabral v Chicagu, kde uspěl 5:2. V dresu domácích si tři záporné body do statistiky +/- připsal Jan Rutta.