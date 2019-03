Voráček: Praha bude vrchol kariéry. Kämpfovi píší staří známí

Příští sezona NHL začne 4. října v Praze. V O2 areně se utkají hokejisté Philadelphie a Chicaga. Návrat nejlepší ligy světa do české metropole oficiálně potvrdilo vedení soutěže na svém twitterovém účtu. Kluby NHL zavítají do Prahy potřetí v historii. Vstupenky na utkání se budou pohybovat v rozmezí od 1990 do 7990 korun. V předprodeji budou od 27. března v síti Ticketportal.

V dresu Flyers nastupují brankář Michal Neuvirth, obránce Radko Gudas a útočník Jakub Voráček. Na farmě v AHL bojuje o šanci v prvním týmu David Kaše. Do kádru Blackhawks patří útočník David Kämpf, kterému stejně jako Neuvirthovi končí po této sezoně smlouva.

Chicago také v lednu získalo z Los Angeles práva na útočníka Dominika Kubalíka, který v současnosti hraje za tým Ambri-Piotta a jako první Čech v historii vyhrál kanadské bodování základní části švýcarské ligy.

"Bude to další velká etapa mé hokejové kariéry. Člověk si říká, že by se to někdy mohlo stát, přeje si to, ale že se to jednou opravdu povede, s tím asi moc nepočítá. Zahrát si v Praze před českými fanoušky bude něco unikátního," řekl pro www.nhl.com/cs Voráček, který je s příjmem 9,250 milionu dolarů nejlépe placeným českým hráčem v soutěži.

Philadelphii při cestě do Evropy čeká před zápasem v Praze kemp i ve Švýcarsku a 30. září sehraje v Lausanne přípravný duel s tamním účastníkem NLA. Blackhawks budou pobývat v Německu a 29. října budou v zápasové generálce v Berlíně jejich sokem Eisbären.

Voráček: Jeden z mých vrcholů

Předprodej vstupenek na všechny zápasy 2019 NHL Global Series a 2019 NHL Global Series Challenge začne podle české verze nhl.com už ve středu 27. března.

"Během kariéry jsem toho zažil spoustu: olympiády, mistrovství světa, Světový pohár, duely pod širým nebem, play-off v NHL. Byl jsem dvakrát kapitánem nároďáku, o tom jsem si jako malý kluk ani nedovolil snít," připojil Voráček.

"To je pocta, které si opravdu vážím, být v Praze kapitánem na domácím mistrovství (2015), to bylo něco úžasného. Až jednou skončím s hokejem a ohlédnu se za tím, tak jsem si jistý, že můžu říct: Zažil jsem toho opravdu dost. A Praha v tom bude najisto patřit k vrcholům," dodal devětadvacetiletý kladenský odchovanec.

NHL také zavítá stejně jako v minulých dvou letech do Švédska a 8. a 9. listopadu se utkají Tampa Bay a Buffalo ve Stockholmu. Před dvěma roky se ve švédském hlavním městě představily Ottawa s Coloradem a loni v Göteborgu New Jersey s Edmontonem.

Utkání základní části NHL se v Evropě poprvé uskutečnila v sezoně 2007/08 v Londýně. V pražské O2 areně se liga premiérově představila o rok později dvěma duely mezi New Yorkem Rangers a Tampou Bay Lightning. V sezoně 2010/11 se v Praze utkala dvakrát mužstva Bostonu Bruins a Phoenixu Coyotes (dnes Arizony). Boston si tehdy zahrál i přípravné utkání proti Liberci. V září 2011 změřili Rangers v Praze síly se Spartou.

Na vlastní kůži

Šance hrát NHL v Praze nadchla i Gudase, který v roce 2008 jako osmnáctiletý šel na zápas Rangers s Tampou s otcem Leem. "Stoprocentně to byla velká motivace. Tehdy jsem ještě nehrál ve Státech, působil jsem jen tady v extralize, takže jsem poprvé zblízka viděl, jak vypadá hokej v NHL," řekl osmadvacetiletý Gudas.

"Táta někde sehnal lístky a my jsme vyrazili. Nevěděl jsem, co od toho očekávat, jaký ten hokej bude. Atmosféra byla trošku slabší, lidi toho podle mě čekali víc. Ale já osobně jsem si to hrozně užil. Ještě hráli Václav Prospal, Radim Vrbata... Tři roky nato mě draftovala Tampa a já jsem s těma klukama najednou hrál v jednom mančaftu. To bylo neskutečné," dodal Gudas.

Čtyřiadvacetiletý Kämpf také vyhlíží velkou událost kariéry. "Určitě je to velká věc jak pro mě, tak pro Česko. Doufám, že dorazí hodně lidí a všichni si to užijeme," prohlásil Kämpf a očekává velký zájem o vstupenky. "Už se mě snaží kontaktovat i lidi, kteří se mi třeba tři roky neozvali."

NHL se hrála v Evropě pravidelně až do roku 2011. Poté se na šest let odmlčela. Až v listopadu 2017 se ve Stockholmu utkaly ve dvou zápasech Colorado a Ottawa. Na začátku tohoto ročníku se uskutečnily přípravné souboje v Bernu a Kolíně nad Rýnem. V základní části pak v Göteborgu proti sobě nastoupily New Jersey a Edmonton. Zkraje listopadu potěšila NHL i finské fanoušky.

O návratu NHL do Prahy promluvil už počátkem listopadu komisionář Gary Bettman. Na tiskové konferenci v Helsinkách před dvěma zápasy Winnipegu s Floridou uvedl, že liga má v plánu začít sezonu v Praze a v listopadu sehrát dvě utkání ve Stockholmu. Před dvěma týdny na twitteru informoval reportér John Shannon z kanadské televize Sportsnet, že půjde o duely Philadelphie s Chicagem.

