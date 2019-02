Voráček s Faksou asistovali při výhrách. Anaheim dostal devět gólů

Útočník Radek Faksa si připsal v NHL podruhé v sezoně v jednom utkání dva body, když pomohl Dallasu dvěma asistencemi k výhře 3:1 v Nashvillu. Jakub Voráček se podílel třemi přihrávkami na vítězství Philadelphie 5:4 v prodloužení nad Edmontonem. Žádný z českých hráčů ve 13 zápasech sobotního programu neskóroval.

Tomáš Hertl přihrál v prodloužení na vítězný gól San Jose, které doma udolalo Arizonu 3:2. Asistenci zaznamenal ještě Martin Frk, jenž s Detroitem uspěl 2:0 na ledě Ottawy.

Faksův útok rozhodl dvěma góly během 43 sekund na přelomu 57. minuty. Nejdříve se prosadil Blake Comeau. "Radek odvedl skvělou práci, když vyhrál souboj o puk. Zatímco ho přihrával (Mattiasi Janmarkovi), šel jsem k bráně. Myslel jsem si, že bude střílet, ale skvěle mě našel. Ani nevím, zda se puk odrazil od mé brusle nebo hokejky, ale povedlo se mi skákající kotouč zkrotit," popsal vítězný gól Comeau.

Pojistku přidal Janmark poté, kdy tvrdá Faksova střela z levého kruhu rozhodila brankáře Nashvillu Pekku Rinneho. "V průběhu zápasu jsme stupňovali tempo a ve třetí třetině nám jely nohy lépe než soupeři," řekl gólman Dallasu Anton Chudobin, který si připsal 37 zákroků. Tým podržel zejména v první třetině a dovedl ho ke čtvrtému vítězství za sebou.

Voráček už v devátém utkání za sebou neskóroval, ale na deseti gólech se za tu dobu podílel alespoň asistencí. Tentokrát si všechny připsal v přesilovkách a nejpěknější byla první, po které Sean Couturier usměrnil puk do prázdné branky a otevřel skóre. S přispěním kladenského odchovance snížil kapitán Claude Giroux na 2:3 a v 52. minutě Wayne Simmonds vyrovnal na 4:4.

Philadelphia, která ještě před dvěma zápasy měla nejnižší procentuální úspěšnost přesilových her v lize, potrestala v sobotu čtyři fauly soupeře. "Odehráli jsme spoustu zápasů, v nichž jsme se neprosadili, i když jsme si vypracovali hodně šancí a měli skórovat. Udělali jsme pár změn a hráči, kteří nastupovali v přesilovkách, si vedli skvěle," uvedl trenér Scott Gordon. Naposledy Flyers využili čtyři přesilové hry v roce 2008.

Jen rozhodující gól dala Philadelphia při rovnovážném počtu hráčů na ledě. Jeho autorem byl po dvou minutách nastavení centr Nolan Patrick. "Vyhráli jsme díky nasazení. Pokud budeme hrát stejně, vítězství budou přibývat," prohlásil kapitán Giroux. Flyers prodloužili sérii výher na sedm zápasů a v tabulce Východní konference stáhli manko na poslední postupové místo do play off na sedm bodů. Zápasů ještě zbývá třicet.

Winnipeg vedl nad Anaheimem už po první třetině 6:0 a soupeře nakonec rozdrtil 9:3. Jets nasázeli poprvé v klubové historii doma devět branek a vytvořili si také rekord v počtu vstřelených branek za jednu třetinu. Kanonádu režíroval Jack Roslovic, který dosáhl premiérového hattricku v NHL.

