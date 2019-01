Voráček v ohrožení? Flyers se lepší, přesto budou obchodovat

V nezáviděníhodné situaci se nachází hokejový celek Philadelphia Flyers. Zámořský tým hrající NHL má sice na soupisce nadupaný tým, ale realita je jiná. I přes sérii pěti výher v řadě mají Voráček a spol. do play off daleko. Co klub plánuje před uzávěrkou přestupů?

Každý rok je to stále stejná písnička. Výsledky týmů v NHL v průběhu sezony napoví o tom, jak se budou chovat jednotliví generální manažeři před uzávěrkou přestupového okna. Pokud se celku daří, tak často obětují volby v draftu a pokusí se mančaft ještě vylepšit (viz příklad letošního Toronta). Pokud se nedaří, tak se vedení zpravidla zbavuje hráčů s vysokou smlouvou a snaží se výměnami získat mladé prospekty nebo volby v draftu.

"Nemyslím si, že bychom obchodovali s naší první volbou draftu," prozradil generální manažer Philadelphie Chuck Fletcher, čímž dal jasně najevo, do jaké kategorie Flyers letos patří. Tým, jenž má na soupisce české hráče Voráčka, Gudase a Neuvirtha, sice vyhrál posledních pět duelů, ale stále mu na příčky zaručující play off schází deset bodů.

Podle slov nového šéfa se tým z východní konference pokusí o malý zázrak s tím, co má k dispozici. Zároveň nevyloučil, že nastanou zásadní proměny. "Nikomu bych u nás neslíbil, že ho nevyměním. Jedinou výjimkou je Claude Giroux, pravděpodobně jeden z nejlepších hráčů, kteří kdy oblékali dres Flyers," nechal se slyšet.

Bývalý skvělý hokejista Václav Prospal se na toto téma vyjádřil na serveru idnes.cz. "Je jasné, že něco udělat musí," řekl hráč, jenž oblékal právě dres Philadelphie. "Osobně bych Voráčka nevyměnil, protože to je fantastický útočník a skvělý kluk do kabiny, ale když dostanou zajímavou protihodnotu, tak tu změnu udělají," hodnotil situaci. Čistě teoreticky, bylo by zajímavé vidět českého šikulu v týmu, který má reálnou šanci na zisk Stanley Cupu.

Téměř jistý se zdá být odchod Waynea Simmondse. Útočník tmavé pleti se po sezoně stane volným hráčem, takže pokud za něj Fletcher něco chce, musí jednat rychle. Uzávěrka přestupů v NHL letos končí v pondělí 25. února. Do té doby musí vedení Flyers vymyslet, jakou taktiku při obchodování zvolí.