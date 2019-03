Voráčkovi se nadále střelecky daří, Faksa odstartoval obrat

Útočník Jakub Voráček skóroval v NHL ve třetím utkání za sebou, ke gólu navíc přidal asistenci, ale s Philadelphií prohrál v Columbusu 3:4 v prodloužení. Radek Faksa poslal zápas v Los Angeles gólem v 50. minutě do prodloužení, ve kterém hokejisté Dallasu rozhodli o výhře 4:3. Ondřej Palát přihrál na jediný gól Tampy Bay, která v souboji dvou nejlepších týmů Východní konference podlehla v Bostonu 1:4.

Voráček vstřelil v přesilové hře ve čtvrté minutě první gól zápasu, puk do branky dostal po odrazu od obou tyček. Druhý bod si připsal v 54. minutě poté, co po jeho přihrávce svým druhým zásahem vyrovnal Travis Sanheim. "Bojovali jsme a jsme rádi, že máme alespoň bod, i když by samozřejmě bylo hezčí vyhrát," konstatoval Sanheim.

V prodloužení pak při přečíslení rozhodl Seth Jones, jehož Voráček marně stíhal. Český útočník stejně jako jeho spoluhráč z obrany Radko Gudas zaznamenali dva záporné body do statistiky plus/minus. Oběma týmům byl za stavu 1:1 odvolán gól, Philadelphii kvůli Voráčkovu ofsajdu.

Los Angeles i díky dvou trefám Anžeho Kopitara vedlo 2:0 a 3:2, přesto prohrálo podesáté za sebou. Faksa měl při vyrovnání na 3:3 jednoduchou práci: gólman Jonathan Quick vyrazil prudkou střelu Blakea Comeaua do strany a na českého útočníka zívala prázdná branka, kterou bez problémů trefil. Faksa skóroval podvanácté v sezoně a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu.

Obrat završil v prodloužení Roope Hintz. "Snažili jsme se puk dostávat do pásma, hodně střílet a dorážet. Zafungovalo to," řekl autor vítězné branky, který si našel puk ve skrumáži a doklepl ho do sítě. Dallas se výhrou posunul v Západní konferenci do postupové osmičky do play off.

Boston zápas definitivně strhl na svou stranu v rozmezí 52. a 54. minuty, kdy třemi góly odskočil na 4:0. "Pokud budeme hrát stejně, budeme těžko k poražení," prohlásil domácí útočník Jake DeBrusk. Poprvé v NHL proti sobě nastoupily týmy, které v předchozích čtrnácti zápasech vždy bodovaly. Boston zápasu vládl, Tampu Bay přestřílel 41:21.

Tampa Bay zaznamenala čestný úspěch s přispěním Paláta, jehož nahození od modré čáry tečoval Anthony Cirelli. Lídr soutěže prohrál poprvé po sérii deseti výher, ale v tabulce má před Bostonem stále obrovský náskok 17 bodů.

John Tavares by nejraději na první zápas na ledě New Yorku Islanders v roli soupeře zapomněl. Bývalý kapitán a po devět let tvář klubu se loni v létě upsal jako volný hráč Torontu a fanoušci mu jeho rozhodnutí nemohou odpustit. Dráždí je hlavně, že se Tavares předtím opakovaně vyjadřoval, že chce v Islanders pokračovat. I proto na Tavarese celý zápas bučeli a častovali ho pokřiky typu: "Nepotřebujeme tě!"

Tavarese reakce publika nepřekvapila. "Čekal jsem to. Vždy to dokázali ztížit jakémukoli soupeři, když jsem tu hrál. Jsou to jejich pocity, to je mimo kontrolu. Své rozhodnutí jsem se jim snažil mnohokrát vysvětlit. Upřímně a otevřeně. Já už jsem se posunul dál," uvedl Tavares, jehož si Islanders vybrali v roce 2009 jako jedničku draftu.

Tavares se musel navrch vyrovnat s vysokou prohrou 1:6. "Atmosféra a reakce lidí výsledek neovlivnila. Prohráli jsme kvůli špatné hře ve středním pásmu," řekl trenér Toronta Mike Babcock. "Diváci na vás bučí, když jste důležitý. Musíte být mimořádným hráčem a člověkem, aby se vám takové pocty dostalo. O většině z nás ani nevědí, kdo jsme," dodal.

Nicméně hráči Islanders tvrdili, že jim publikum hodně pomohlo. "Celý zápas byli skvělí, nakopli nás. Odvedli neuvěřitelnou práci a my jsme z jejich energie od začátku těžili," řekl Casey Cizikas. "Podle komentářů na sociálních sítích jsme věděli, co plánují. Ale nečekal jsem, že to bude mít takovou sílu. Tohle jsem nikdy předtím nezažil," doplnil Mathew Barzal.

Výjimečný večer prožil Brad Richardson, který nasázel do sítě Vancouveru čtyři góly a hlavně jeho zásluhou Arizona vyhrála 5:2. "Přitom před zápasem jsem byl naštvaný, protože jsem si nezdříml. Minulý zápas jsem dostal úder do tváře, špatně se mi dýchá. Ale vypadá to, že asi budu muset zavést nový rituál a nebudu si šlofíka už dávat," řekl Richardson. Naposledy dal čtyři góly za Coyotes Keith Tkachuk v roce 1997.

Čtyřiatřicetiletý Richardson nepatří mezi kanonýry, aktuálně má na kontě 16 gólů, více jich v sezoně nikdy nedal. "Byl to jeden z těch zápasů, kdy máte pocit, že máte puk pořád na hokejce a že jste ve správný čas na správném místě," dodal.