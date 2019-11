Vrána s Voráčkem táhli své týmy, Francouz a Hertl se vrátili

Útočník Jakub Vrána se podílel v NHL gólem a přihrávkou na výhře hokejistů Washingtonu 4:3 v prodloužení nad Tampou Bay.

Jakub Voráček asistoval u tří branek Philadelphie, která porazila Detroit 6:1. Pavel Francouz kryl na ledě Chicaga 34 střel a dovedl Colorado k vítězství 5:2. Další český gólman Petr Mrázek zastavil 25 střel Nashvillu, ale neodvrátil prohru Caroliny 0:3.

David Krejčí rozhodl gólem o domácí výhře Bostonu 3:2 v prodloužení nad New York Rangers po ideální přihrávce Davida Pastrňáka. Třiadvacetiletý havířovský rodák se pomocí stahovačky protáhl mezi dvěma hráči Rangers a téměř od brankové čáry našel zpětnou nahrávkou volného Krejčího, jenž střelou do odkryté branky ukončil zápas. Po pátém gólu v sezoně byl vyhlášen největší hvězdou utkání, Pastrňák třetí.

"Pasta je výborný, dynamický hráč. Dokáže na sebe navázat dva tři hráče a vytvořit tím prostor pro spoluhráče. Přesně to se u gólu v prodloužení stalo. Jen jsem mu přenechal (ve středním pásmu) puk a udělal to skvěle. Měl jsem před sebou prázdnou branku," popsal rozhodující akci Krejčí. "Viseli na mně dva hráči a tušil jsem, že tam je," doplnil Pastrňák.

Krejčí nastupoval v prvním útoku opět místo zraněného Patrice Bergerona a s Pastrňákem zařídili ve 44. minutě i vyrovnání na 2:2. Nejlepší střelec NHL se prosadil z pohotové dorážky Krejčího střely. "Poslední dobou jsme toho moc spolu neodehráli, ale víme o sobě," uvedl Krejčí.

Pastrňák, který tento týden dal i hattrick, má na kontě 24 zásahů v 26 utkáních a navýšil svůj náskok v tabulce střelců. Nejbližší pronásledovatelé Connor McDavid a Brad Marchand vstřelili o šest gólů méně. Český útočník si udržuje stabilní výkonnost a je čtvrtým hráčem v historii NHL, který dal alespoň 12 gólů v prvním i druhém měsíci soutěže. Před ním to dokázali jen Mario Lemieux, Wayne Gretzky a Mike Bossy.

Boston se v utkání dlouho nemohl dostat do tempa. Dvacetiletý Filip Chytil zajistil Rangers ve 27. minutě z dorážky vedení 2:0 a připsal si osmý gól v sezoně. Za tohoto stavu hosté ještě promarnili minutovou výhodu dvou mužů v poli. "Téměř 35 minut spali. Jakmile ale ubránili pět na tři, ožili a přidali na rychlosti. Zápas rozhodla jejich formace na oslabení a Pastrňák," konstatoval gólman Rangers Henrik Lundqvist.

Pastrňák přiznal, že pro Bruins to byl těžký zápas. "Dlouho jsme se nemohli rozjet, ale nevzdali jsme to," těšilo Pastrňáka. "Před třetí třetinou jsme prohrávali o gól. Věděli jsme, že pokud budeme hrát správně, tak máme na to, abychom vyrovnali," dodal Pastrňák, který je produktivitě čtvrtý s 41 body (24+17). Na vedoucího Leona Draisaitla z Edmontonu ztrácí sedm bodů.

Washington snížil po Vránových akcích na 1:2 a 2:3. Po kombinaci jeho útoku dal první gól týmu Jevgenij Kuzněcov a český hráč se prosadil ve 44. minutě střelou bez přípravy z pravého kruhu. Alexandr Ovečkin poslal zápas do prodloužení, které ukončil Dmitrij Orlov.

"Základem všeho bylo, že jsme se dokázali udržet v jejich pásmu a vyměňovali si puk. Vytvářeli jsme si šance a využili i přesilovku (gól na 3:3). To bylo také důležité," řekl k obratu Vrána, který skóroval v sezoně podvanácté a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu.

Francouz a Hertl jsou zpět

Voráček si připsal první bod, když přistrčil v pádu puk na pravou stranu a Shayne Gostisbere upravil skóre na 2:1. Philadelphia získala klíčový náskok na přelomu druhé a třetí třetiny, kdy během 69 sekund odskočila třemi góly na 5:1. Kladenský odchovanec pomohl k rozhodujícímu úderu dvěma přihrávkami ve středním pásmu, kterými založil rychlé protiútoky.

"Dvě třetiny byli lepším týmem," připustil Voráček. "Neměli co ztratit a proti takovým soupeřům můžete mít trochu problémy. Ale vyrovnali jsme se s tím," těšilo ho. Detroit prohrál poosmé v řadě a jeho obránce Filip Hronek byl opět nejvytíženějším hráčem. V sestavě poražených nastoupil i Filip Zadina a jako jeden z mála se nedostal do záporných hodnot v hodnocení plus/minus.

Francouz chytal poprvé od úvodní minuty od kolize s Markem Scheifelem z Winnipegu, po které opouštěl otřesený hrací plochu. Od té doby uplynuly téměř tři týdny a český gólman naskočil jen jednou do rozehraného zápasu s Torontem, kde z 12 střel neinkasoval. V Chicagu mu pomohl i dobrý vstup Colorada, které rychle vedlo 2:0 a v polovině utkání 5:1. Nathan MacKinnon si připsal čtyři body (1+3) a Francouz si vylepšil bilanci na pět výher a dvě porážky.

Mrázek neprohrál žádné z předchozích osmi utkání proti Nashvillu, ale tentokrát inkasoval třikrát během úvodních 24 minut. Na druhé straně se překonával Pekka Rinne, který vychytal 350. výhru v NHL.

Tomáš Hertl se po čtyřzápasové absenci vrátil do sestavy San Jose, ale v posledních jedenácti minutách už nenastupoval. Trenér Peter DeBoer uvedl, že českého útočníka stáhl ze hry z preventivních důvodů. Jeho svěřenci v té chvíli vedli nad Los Angeles 4:0 a nakonec zvítězili 4:1.

Dallas po asistenci Romana Poláka vyrovnal v 57. minutě v utkání se St. Louis na 1:1, ale nakonec podlehl 1:3. Ani Pittsburghu nepomohla přihrávka Dominika Simona a prohrál v Columbusu 2:5. Hlavním strůjcem úspěchu Blue Jackets byl autor hattricku Gustav Nyquist.