Výhrůžky hráčům zabraly. Zázrak Letců začíná mít reálné obrysy

Ještě zkraje roku byli na odpis, teď už mohou reálně pomýšlet na play-off v zámořské NHL. Hokejisté Philadelphie Flyers začali zprvu utopickou stíhací jízdu, nicméně díky vítězné šňůře se přihlásili k dalším aspirantům na divoké karty zaručující postup do bojů o Stanley Cup. Původní osmička týmů, která se původně rýsovala, se tak začíná obávat o své pozice.

"Pokusím se o malý zázrak s tím, co mám k dispozici," prohlásil generální manažer Philadelphie Chuck Fletcher, když se zdálo, že Flyers jsou v krizi, ze které se už nedostanou a byli na východě beznadějně poslední. Poté však přišla série osmi vítězných zápasů v řadě a celek z Pensylvánie se odrazil ode dna na aktuální jedenácté místo v konferenci.

Výhrůžky v podobě výměn před uzávěrkou přestupů měly na tým pozitivní efekt. "Nikomu bych u nás neslíbil, že ho nevyměním," nechal se slyšet Fletcher do médií. Hráči si tuto větu vzali k srdci a za posledních deset zápasů získali osmnáct bodů a v NHL mají ze všech organizací momentálně nejlepší formu.

Ztráta jedenácté Philadelphie na aktuálně poslední postupové osmé místo Columbusu je sedm bodů (na západě by jim současných 54 bodů stačilo). Blue Jackets se ale na rozdíl od Letců nacházejí v herní krizi, prohráli pětkrát za sebou a v klubu se spíše řeší, zda vyměnit Artěmiho Panarina, hvězdného útočníka z Ruska, nebo jeho krajana v bráně Sergeje Bobrovského.

Do konce základní části zbývá třicet zápasů. Počátkem února začíná vždy v NHL zběsilá stíhací jízda za účastí ve vyřazovacích bojích. Letce čekají v nadcházejících dnech zápasy s Los Angeles a Anaheimem, nejhoršími týmy na západě a jejich přiblížení k pozicím play-off může být opět reálnější.

Daleko důležitější zápasy přijdou pro Philadelphii v březnu, tedy po uzávěrce přestupů, kdy už v nově složeném týmu odehraje hned dvanáct duelů z Metropolitní divize, tedy s týmy, s nimiž má většinou v letošní sezoně negativní bilanci vzájemných střetnutí vyjma New Yorku Rangers a odvěkého rivala z Pittsburghu.

V případě protáhnutí vítězné šňůry by se Jakub Voráček a spol. nemuseli obávat potenciální výměny tolik jako v minulosti. Za současného postavení by totiž rozprodání kádru nedávalo smysl, jak to vypadalo ještě zkraje ledna. Na hráče hrozba možného odchodu zabrala a tým teď šlape. Aby už ale nebylo pozdě...