Washington srovnal sérii. Vrána trefil tyč, Kempný přihrál na gól

Hokejisté Washingtonu vyhráli ve druhém finálovém utkání play off NHL na ledě Vegas 3:2 a vyrovnali stav série hrané na čtyři vítězné zápasy na 1:1. Gólem a dvěma asistencemi zazářil dánský útočník Lars Eller. Jednou přihrávkou pomohl k úspěchu obránce Michal Kempný.

Další český zástupce v dresu Capitals, útočník Jakub Vrána, trefil na konci druhé třetiny tyč a bodově se neprosadil. Naprázdno vyšel i domácí útočník Tomáš Nosek, který v prvním duelu rozhodl dvěma góly o výhře Golden Knights 6:4.

Třetí zápas se hraje v noci na neděli od 2:00 SELČ ve Washingtonu.

Do první šance se dostal ve třetí minutě po Vránově přihrávce T.J. Oshie, ale po blafáku do bekhendu minul branku. V herně vyrovnané první třetině otevřeli skóre domácí. V osmé minutě v souboji s Dmitrijem Orlovem zpravoval puk ze vzduchu James Neal a z levého kruhu se trefil přesně k protější tyči.

Washington přišel v úvodním dějství o Jevgenije Kuzněcova. Nejproduktivnější hráč play off si po zákroku Braydena McNabba u mantinelu poranil ruku, odešel do kabiny a do hry už se nevrátil. "Bylo to těžké, byl dosud naším nejlepším hráčem v play off," řekl centr Capitals Nicklas Bäckström, který se posunul místo Kuzněcova do první formace k Alexandru Ovečkinovi a Tomu Wilsonovi.

"Není snadné nahradit Kuzněcova v takové formě, v jaké hrál. Ale když se to stane, musí jej zastoupit jiní. Je to stejné celé play off. Musíme hrát jako tým," doplnil Bäckström.

V 18. minutě se Capitals dočkali vyrovnání. Po vyhraném vhazování v útočném pásmu Kempný ideálně uvolnil Ellera, který zakončil do odkryté branky.

V úvodu druhého dějství se Vegas neprosadilo při první přesilové hře utkání po faulu Brookse Orpika. Capitals byli ve 26. minutě při trestu Alexe Tucha úspěšní. Po Ellerově přihrávce překonal přesouvajícího se Marca-Andrého Fleuryho Ovečkin.

Pokusy o vyrovnání pochytal Braden Holtby a Washington v polovině utkání zvýšil. Orpikův pokus tečoval před Fleurym nešťastně Tuch. Při vyloučení Ryana Reavese měl šanci na snížení v oslabení Ryan Carpenter, jehož ale fauloval Orlov.

V 38. minutě při pobytu Oshieho na trestné lavici už se Golden Knights radovali. Od modré čáry se trefil přes stínícího Tucha Shea Theodore. Ještě před druhou pauzou mohl vrátit Capitals dvoubrankový náskok Vrána, ale v přečíslení dvou na jednoho po Ellerově přihrávce trefil tyč.

V úvodu závěrečné části ujeli hosté ve třech proti jednomu, ale Fleury Ellerův pokus kryl. Po vyloučeních Wilsona a Ellera nevyužilo Vegas 69 vteřin trvající přesilovku pěti proti třem. Capitals těsný náskok udrželi i při závěrečném tlaku nováčka NHL.

V 59. minutě měl obrovskou šanci Tuch, ale Holtby stihl jeho zakončení před odkrytou brankou zachytit hokejkou. "Byl to skvělý zákrok. Bylo vidět emoce na naší střídačce. Když to chytil, věděli jsme, že ten zápas vyhrajeme," prohlásil trenér Washingtonu Barry Trotz.

Vzápětí Washingtonu pomohla tyč, když střelu Reillyho Smithe stihl ještě vychýlit obránce Orpik. Pro Capitals to bylo první vítězství ve finále v historii, protože v roce 1998 v něm prohráli s Detroitem 0:4 na zápasy.

"Nikdo si nemyslel, že bude série 4:0. Je to tak, že jste jednou nahoře a jednou dole, už jsme si tím prošli. Venku se nám daří. Hodíme to za hlavu, poučíme se z chyb a pokusíme se hrát lépe," řekl útočník Vegas Erik Haula.