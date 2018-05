Washington v konferenčním finále porazil Tampu, trefil se i Kempný

Původní zpráva Sestavu Švýcarska na mistrovství světa v Dánsku doplní dva hráči z Nashvillu, který vypadl z play-off NHL s Winnipegem. Josi i Fiala by do Kodaně měli dorazit... více

Popáté v kariéře v české reprezentaci a z toho podruhé na mistrovství světa vychytal brankář Pavel Francouz čisté konto. Naposledy se mu to povedlo přesně před... více

Původní zpráva Dopoledne přiletěli do Kodaně, ihned zamířili na trénink a následně na hotel přímo do postele. Po probuzení se společně rozhodli, že do večerního duelu s... více